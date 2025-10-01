InícioEconomia
Negócios

Rubens Barrichello leva experiência das pistas à FutureCom 2025

Ex-piloto da Fórmula 1 e diretor da SoftSwiss palestra em São Paulo sobre o impacto dos dados na tomada de decisões empresariais

Na nova função, Barrichello atua na aproximação da empresa com o mercado regional de tecnologia e iGaming - (crédito: Arquivo pessoal)
Na nova função, Barrichello atua na aproximação da empresa com o mercado regional de tecnologia e iGaming - (crédito: Arquivo pessoal)

São Paulo* — Ex-piloto de Fórmula 1 e atual campeão da Stock Car, Rubens Barrichello é um dos destaques da FutureCom 2025, que acontece até amanhã (2/10) no São Paulo Expo. Nesta quarta-feira (1º), às 15h, na Plenária 1, Barrichello apresenta a palestra “Tomada de Decisões Baseada em Dados: Da Telemetria à Inteligência Empresarial”.

A participação conecta a trajetória dele no automobilismo — onde a telemetria é decisiva para o desempenho nas pistas — à experiência no mundo corporativo, como diretor não-executivo da SoftSwiss para a América Latina.

Na nova função, Barrichello atua na aproximação da empresa com o mercado regional de tecnologia e iGaming, além de contribuir com insights estratégicos de liderança e inovação.

*A repórter viajou a convite do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 01/10/2025 10:09
x