Rubens Barrichello leva experiência das pistas à FutureCom 2025

São Paulo* — Ex-piloto de Fórmula 1 e atual campeão da Stock Car, Rubens Barrichello é um dos destaques da FutureCom 2025, que acontece até amanhã (2/10) no São Paulo Expo. Nesta quarta-feira (1º), às 15h, na Plenária 1, Barrichello apresenta a palestra “Tomada de Decisões Baseada em Dados: Da Telemetria à Inteligência Empresarial”.

A participação conecta a trajetória dele no automobilismo — onde a telemetria é decisiva para o desempenho nas pistas — à experiência no mundo corporativo, como diretor não-executivo da SoftSwiss para a América Latina.

Na nova função, Barrichello atua na aproximação da empresa com o mercado regional de tecnologia e iGaming, além de contribuir com insights estratégicos de liderança e inovação.

*A repórter viajou a convite do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE)

