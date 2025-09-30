A Inteligência Artificial é o novo motor da economia mundial, diz deputado

O deputado federal Vitor Lippi (PSDB-SP) participou do "3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers", evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense, nesta terça-feira (30/9) - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O deputado federal Vitor Lippi (PSDB-SP) destacou as oportunidades e os desafios que surgem com a Inteligência Artificial durante o 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense, nesta terça-feira (30/9). Na opinião do parlamentar, o mundo será cada vez mais digital e as mudanças serão cada vez mais rápidas, com a ajuda da IA.

Lippi apontou que o mundo vive um momento histórico na tecnologia mas para o Brasil não perdê-lo, terá que investir no capital humano. “Não é possível você fazer digitalização sem gente. Nós estamos com falta de mais de meio milhão de pessoas e as empresas não conseguem se digitalizar, avançar, por falta de gente preparada. Capital humano é sempre essencial”, destacou.

Segundo ele, o país carece de profissionais com formação na área de Inteligência Artificial. "Nós vamos precisar de gente preparada para trabalhar com isso. As máquinas sozinhas não fazem (o trabalho). É preciso sempre que o ser humano esteja ali, o talento, a criatividade do ser humano”, comentou o parlamentar.

Para o deputado, a IA promoverá um grande avanço na economia. “Nós estamos falando de um impacto na economia do país de algo estimado entre 13 e 17% do PIB. Isso faz a gente falar em algo superior a R$ 2 trilhões a mais do PIB brasileiro nos próximos 13 anos”, comentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro