Moda brasileira conquista palcos globais com apoio da ApexBrasil

Somente entre setembro e outubro deste ano, nove eventos internacionais integram a agenda da moda nacional, incluindo a Semana de Moda de Paris

A moda brasileira vem ganhando cada vez mais espaço nas passarelas e feiras internacionais. Com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), marcas nacionais têm ocupado um lugar de destaque em eventos de referência como as Semanas de Moda de Nova York, Milão e Paris. Só em 2024, o setor exportou US$ 1,3 bilhão, resultado de projetos setoriais desenvolvidos em parceria com entidades da indústria.

Atualmente, mais de mil empresas brasileiras do segmento contam com a estrutura e os programas da ApexBrasil para expandir presença global. Somente entre setembro e outubro deste ano, nove eventos internacionais integram a agenda da moda nacional, incluindo a Semana de Moda de Paris, que ocorre até 7 de outubro.

O calendário começou em Paris, com a feira Who’s Next, entre 6 e 8 de setembro, reunindo 15 marcas brasileiras. Em seguida, 46 calçadistas nacionais participaram da MICAM Milano, na Itália. Em Nova York, a Coterie contou com 41 empresas brasileiras, paralelamente à semana de moda local. Já em Paris, a Première Vision apresentou 12 marcas.

A maratona seguiu em Milão com eventos voltados para semijoias, couro e calçados, como a Milano Fashion & Jewels, a Simac Tanning Tech, o desfile Beyond the Claim Sustainable Fashion Show, a Lineapelle e a White Milano, que reuniu 17 empresas brasileiras no fim de setembro. Em outubro, a delegação nacional marca presença em três feiras parisienses: Tranoï (2 a 5/10), Première Classe (3 a 6/10) e Splash (4 a 6/10).

Essas ações fazem parte de projetos setoriais que envolvem entidades como Abit, Abest, Abicalçados, IBGM, Assintecal, Abrameq e CICB. O impacto já é visível. O Fashion Label Brasil, em parceria com a Abest, apoiou 157 empresas em 2024, com exportações de US$ 108,28 milhões para 103 destinos. O Brazilian Footwear, da Abicalçados, movimentou US$ 724,39 milhões em vendas internacionais.

No setor de gemas e joias, o Precious Brazil apoiou 191 empresas, que juntas exportaram US$ 127,72 milhões. Já o TexBrasil, da Abit, promoveu exportações de US$ 323,14 milhões. Outros programas, como o Brazilian Materials e o Brazilian Leather, também ampliaram a presença do país no exterior.

De acordo com a gerente de Indústria e Serviços da ApexBrasil, Maria Paula Velloso, o esforço tem consolidado a imagem do Brasil como referência em criatividade e inovação. “Ao abrir as portas no mercado internacional, a Apex reforça a qualidade, a competitividade e os diferenciais da nossa indústria. Gradativamente, ajudamos a consolidar o Brasil como referência mundial em design, sustentabilidade e inovação”, destaca.