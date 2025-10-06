Mercado reduz estimativa para o dólar em 2025 e 2026 e prevê inflação menor

O mercado financeiro voltou a reduzir as estimativas de câmbio e inflação para 2025, de acordo com o boletim Focus do Banco Central desta semana. Conforme o relatório divulgado pelo BC, nesta segunda-feira (6/10), os agentes econômicos reduziram de R$ 5,48, na semana passada, para 5,45, no documento mais recente, a cotação oficial do dólar no fim do ano. Também houve ajuste de R$ 5,58 para R$ 5,53 na previsão para a moeda norte-americana em 2026.

A mediana das expectativas do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indicador da inflação oficial, de 2025 também apresentou leve recuo, passando de 4,81% para 4,8%. As projeções para os anos seguintes permaneceram inalteradas, com inflação de 4,28%, em 2026, 3,9%, em 2027, e 3,7%, em 2028.

PIB e Selic

Tanto a atividade econômica quanto a taxa básica da economia (Selic) permaneceram com as mesmas projeções apontadas nos últimos relatórios. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a média das expectativas do mercado seguiu em 2,16% pela quinta semana consecutiva. Para 2026, a projeção indica crescimento de 1,8%, enquanto que para o ano seguinte, um avanço um pouco maior, de 1,9%.

Já a estimativa para a taxa Selic se manteve em 15% anuais ao final de 2025 no mesmo patamar em que está atualmente. Para o próximo ano, o mercado trabalha com juros de 12,25%, enquanto que em 2027, recuaria para 10,5%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?