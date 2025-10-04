Negociações com os EUA avançaram após encontro entre Lula e Trump, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, ressaltou, neste sábado (4/10), os novos avanços nas negociações a cerca da redução de tarifas dos produtos brasileiros nos Estados Unidos.



De acordo com Alckmin, as novas reduções ocorreram após o diálogo rápido entre o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas, no fim de setembro.

"Depois da conversa do presidente Lula com o presidente Trump, esta semana, segunda-feira (29/09), alguns produtos, como madeira macia e serrada, [que] estavam em 50%, passaram para 10%. Armário, móveis, sofá, tem ali o detalhamento dos produtos, estava em 50%, passaram para 25%. E o que é a Seção 232 [da Lei de Comércio dos EUA]? Nós e o mundo estamos iguais. Então, quando você fala de armário, móvel, é 25% para o Brasil e para o mundo todo, você não perde competitividade", disse durante visita a uma concessionária em Brasília.



De acordo com o ministro, a isenção das tarifas de 40% desses produtos significa a exclusão de US$ 370 milhões em produtos brasileiros exportados. A Seção 232 da Lei de Expansão Comercial norte-americana é usada pelo país para taxar todos os países de forma simultânea.

Leia também: Tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros tende a ser passageiro

"Eu acho que o encontro do presidente Lula com o presidente Trump em Nova York foi importante, foi um primeiro passo e temos muita convicção de que teremos próximos passos aí. Não há razão para manter essa tarifa, já que os Estados Unidos são superavitários na relação comercial conosco. Eles vendem mais pra gente do que nós para eles", acrescentou.



O vice-presidente é um dos principais interlocutores com autoridades norte-americanas sobre o tarifaço de Trump aos produtos brasileiros. Alckmin vem mantendo contato direto com o secretário de Comércio do país norte-americano, Howard Lutcnick, com quem conversou esta semana.



*Com informações de Agência Brasil

Saiba Mais Esportes Inter bate o Botafogo em primeira vitória na era Ramón Díaz

Inter bate o Botafogo em primeira vitória na era Ramón Díaz Mundo Como micróbios controlam o seu sono

Como micróbios controlam o seu sono Webstories Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado Esportes Ramon cita pouco tempo para treinos em justificativa à queda do Brasil no Mundial Sub-20

Ramon cita pouco tempo para treinos em justificativa à queda do Brasil no Mundial Sub-20 Brasil Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado Esportes Inédito! Barra bate Santa Cruz, faz história e é campeão da Série D 2025

https://whatsapp.com/ channel/ 0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular