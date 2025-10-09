Conecta GOV.BR: troca de dados governamentais dispara em 2025

A iniciativa faz parte da Infraestrutura Nacional de Dados (IND), definida pelo MGI como a "base de dados do Brasil". O objetivo é promover a interoperabilidade entre os sistemas públicos, ampliando o acesso a serviços e benefícios sociais de forma transparente e segura - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A iniciativa Conecta GOV.BR, coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), registrou um aumento exponencial na troca de dados governamentais em 2025. Segundo dados obtidos pelo Correio, o programa registrou 913 milhões de operações entre janeiro e setembro deste ano — quase cinco vezes mais do que no mesmo período de 2022, quando foram contabilizadas pouco mais de 185 milhões de transações.

A iniciativa faz parte da Infraestrutura Nacional de Dados (IND), definida pelo MGI como a “base de dados do Brasil”. O objetivo é promover a interoperabilidade entre os sistemas públicos, ampliando o acesso a serviços e benefícios sociais de forma transparente e segura.

De acordo com a pasta, a integração de bases de dados permitiu uma economia de mais de R$ 5 bilhões nos nove primeiros meses de 2025. O valor representa um aumento de 145% em relação ao mesmo período de 2024, quando a economia estimada foi de cerca de R$ 2 bilhões.

A integração do Cadastro Único (CadÚnico) ao Conecta GOV.BR é apontada pelo MGI como um dos principais fatores para o aumento expressivo nas operações e na economia gerada pelo programa. Com a nova base incorporada, foi possível, por exemplo, conceder automaticamente a isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a estudantes de baixa renda, por meio de uma consulta direta e segura aos dados do CadÚnico.

“Ao ampliar a interoperabilidade entre os sistemas, facilitamos o acesso das pessoas aos serviços públicos e benefícios sociais, simplificamos a vida delas. Isso porque essas pessoas não precisam mais ir a diversos órgãos para conseguir utilizar um serviço ou ser contemplada por um benefício. A comunicação entre os sistemas faz todo esse processo automaticamente””, afirma Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital.

Desde 2023, o Conecta GOV.BR já viabilizou cerca de 2 bilhões de transações entre diferentes sistemas governamentais. Desde o início do programa, em 2022, a economia acumulada já ultrapassa R$ 9,6 bilhões, segundo dados oficiais.

Atualmente, 319 unidades de órgãos públicos utilizam a infraestrutura do programa, por meio de 52 APIs (interfaces de programação de aplicações) desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Governo Digital. Desde fevereiro de 2024, o Conecta GOV.BR também passou a contar com a adesão de estados. Hoje, 18 estados já participam da iniciativa. Minas Gerais lidera o uso, com 15 APIs em operação, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 8.