Fraudes no INSS: PF cumpre 66 mandados de prisão em sete estados e no DF

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (9/10), a nova fase da Operação Sem Desconto que investiga os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Foram cumpridos 66 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal.

Leia também: Mutirão vai tirar 2 milhões de brasileiros da fila de benefícios do INSS

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Em comunicado oficial, a PF afirmou que as ações procuram aprofundar as investigações já iniciadas em junho deste ano. "As ações realizadas têm o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial", afirmou o órgão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Rede fraudulenta

Iniciadas em abril, com a Operação Sem Desconto, as investigações da Polícia Federal desvendaram como os dois suspeitos — Careca do INSS e Camisotti — operavam em diferentes níveis do esquema fraudulento. Careca funcionava como intermediário entre sindicatos e associações de aposentados, recebendo os recursos descontados indevidamente dos beneficiários e repassando parte deles a servidores do Instituto.

Leia também: PF amplia cerco, faz prisões e vê dinheiro do INSS gasto com luxo

Já Camisotti, segundo a PF, seria um dos principais beneficiários financeiros da fraude, utilizando empresas de fachada e laranjas para ocultar sua participação nas entidades que aplicavam os descontos irregulares.

Leia também: Fraude no INSS: presidente da Conafer nega irregularidades em descontos

Segundo a PF, Antunes movimentou pelo menos R$ 53 milhões no esquema, enquanto Camisotti utilizava sua rede empresarial para "lavar" o dinheiro desviado. A PF chegou aos suspeitos a partir da apreensão de celulares, HDs e documentos ao longo da operação Sem Desconto.

Leia também: Empresário investigado por fraudes no INSS diz ter dado Fusca de R$ 71 mil a Ibaneis

O papel central do "Careca do INSS" emergiu quando a PF descobriu suas ligações com uma grande quantidade de transações financeiras envolvendo diversas entidades. Embora não fosse formalmente o líder de uma associação específica, o careca aparecia como facilitador dos repasses irregulares. Camisotti, por sua vez, foi identificado como destinatário final de boa parte dos recursos. Suas empresas do setor de seguros serviam de fachada para receber e "limpar" o dinheiro.

Com informações de Francisco Artur de Lima, Israel Medeiros e Edla Lula.

Saiba Mais Flipar Nova escultura reforça fama de Varginha como capital do ET

Nova escultura reforça fama de Varginha como capital do ET Flipar Thiago Martins se recupera de doença, mas revela: “Perdi 10 quilos”

Thiago Martins se recupera de doença, mas revela: “Perdi 10 quilos” Diversão e Arte Taylor Swift homenageia Elizabeth Taylor em nova faixa e traça paralelos

Taylor Swift homenageia Elizabeth Taylor em nova faixa e traça paralelos Flipar Quando a química é real: relembre 11 casais da ficção que ficaram juntos na vida real

Quando a química é real: relembre 11 casais da ficção que ficaram juntos na vida real Mariana Morais Vini Jr. começa limpeza de imagem após viver pesadelo midiático

Vini Jr. começa limpeza de imagem após viver pesadelo midiático Flipar ‘Nazaré Brasileira’: praia em SC ganha atenção mundial por maior onda do Brasil