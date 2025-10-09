Gerdau pede medidas mais agressivas na defesa do aço

São Paulo* — O controlador da Gerdau e presidente do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau, pediu, nesta quinta-feira (9), medidas mais agressivas do Brasil na defesa da indústria brasileira do aço. Citando a decisão da União Europeia, anunciada na terça-feira (7), de reduzir as cotas de importações de aço pela metade e aumentar as tarifas em 50%, assim como fizeram os Estados Unidos, o empresário defendeu que o Brasil adote medidas de defesa comercial semelhantes.

“Não tem sido o perfil da negociação brasileira, mas eu espero que ele siga o exemplo dos países desenvolvidos”, comentou, após participar do 26º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (Ibgc). A medida adotada pela UE busca enfrentar a concorrência chinesa, vista por Gerdau como “muito agressiva”.



Segundo o Instituto Aço Brasil, nos oito primeiros meses de 2025, as importações de aço laminado no Brasil cresceram 30% em relação ao mesmo período de 2024. A previsão é de um aumento de 32,2% no ano.



Para o executivo, o momento pede que o Brasil adote medidas mais firmes para proteger a sua indústria.



Negociações

Gerdau também qualificou como “extremamente importante”, o diálogo iniciado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump, sobre o tarifaço promovido pelos Estados Unidos contra o Brasil. “Temos esperança de que, através do diálogo, serão encontrados os caminhos para ajustar esse conflito de interesses que temos vivido nas últimas semanas”, disse o empresário.



Gerdau foi ao congresso do Ibgc para o painel Uma conversa com Jorge Gerdau sobre governança, sucessão e os desafios do mundo. Em um talk show conduzido pela presidente do Ibgc, Deborah Wright, ele revelou que o segredo do sucesso da sua empresa é apostar nas pessoas. “A maior explicação do sucesso da Gerdau é o trabalho da tecnologia de gestão e recursos humanos. É o fator-chave”, comentou.



Ao ser indagado sobre a fórmula para o seu vigor, aos 88 anos, ele citou um “índice da utilidade” como um dos principais fatores. “Monitoro meu índice de utilidade. Eu ainda sou útil? Na prática, escolho questões de gestão e interesse público onde eu possa ser útil e, naquilo que não sou, descarto. Não podemos perder o prazer de ser útil.”



Outro segredo, é manter-se ativo. “A cada aniversário, estabeleço que daqui a 10 anos quero estar fazendo tudo que consigo fazer hoje. Faço 89 em dezembro”, brincou, desculpando-se pelo entusiasmo como se manifesta “Desculpem a empolgação, mas eu tenho convicção disso”, arrematou.



