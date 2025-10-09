Haddad cancela viagem para ter reunião com Lula após Câmara derrubar MP do IOF

Haddad participaria das Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além da Trilha Financeira do G20 - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil)

Após a Medida Provisória 1303 — que previa a compensação com a perda de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) — caducar no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria nos próximos dias 13 a 16 de outubro aos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela assessoria da pasta na noite desta quinta-feira (9/10).

Haddad participaria das Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além da Trilha Financeira do G20. Também havia expectativa de um encontro com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para discutir sobre as questões comerciais que envolvem os dois países.

A desistência também veio logo após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciar que deve se reunir com Haddad e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na próxima quarta-feira (15/10), para discutir possíveis alternativas ao texto que previa a compensação com a perda de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Nós vamos dar esse tempo para avaliar com muito cuidado cada alternativa, vamos conversar também com o relator do Orçamento, porque isso tem impacto orçamentário importante em emendas, em investimentos”, disse, mais cedo, o ministro, na chegada à sede da pasta.

Nos eventos em Washington, o ministro será substituído pela secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, segundo a assessoria da pasta.

