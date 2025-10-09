Lula anuncia retomada da indústria naval e reativação de fábrica de fertilizantes na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (9/10), em Maragogipe (BA), do anúncio de uma série de investimentos voltados à retomada da indústria naval e à reativação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) da Bahia. O evento marca o retorno das atividades do Estaleiro Enseada e a assinatura de novos contratos de embarcações pela Petrobras e pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

Ao todo, os projetos somam R$ 2,6 bilhões em investimentos e têm potencial de gerar cerca de 5,4 mil empregos diretos e indiretos no estado, além de fortalecer a cadeia produtiva local. “Há cerca de 10 anos o setor naval na Bahia foi deixado de lado, causando perda de empregos e queda de arrecadação para o estado. Estamos retomando investimentos que não deveriam ter sido abandonados e assim viabilizando projetos importantes para a Petrobras, com impacto direto na geração de empregos, desenvolvimento industrial e fortalecimento da cadeia produtiva local”, explicou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Leia também: Lula inaugura complexo da BYD na Bahia e defende reindustrialização verde

A estatal anunciou a contratação de seis novas embarcações do tipo ORSV (Oil Spill Response Vessel), especializadas no controle de vazamentos em alto-mar. As unidades serão construídas em um prazo de quatro anos e terão contratos de operação de 12 anos. Equipadas com sistema propulsivo híbrido — que combina motores elétricos e baterias com geradores movidos a diesel ou biodiesel —, as embarcações poderão futuramente ser convertidas para operar com etanol ou metanol, reduzindo em até 25% as emissões de CO2.

Essas embarcações fazem parte de um pacote maior de 22 navios de apoio offshore que estão em construção pela estatal, sendo 12 do tipo PSV (Platform Supply Vessel) e 10 ORSVs, dos quais seis serão produzidos na Bahia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fafen Bahia será reativada até 2025

O evento também marcou o avanço no processo de retomada das atividades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), paralisada há anos. A Petrobras concluiu em setembro a licitação para contratação de serviços de operação e manutenção das unidades da Bahia e de Sergipe (Fafen-BA e Fafen-SE), o que permitirá o reinício das operações até o final de 2025.

A reativação é considerada estratégica para o agronegócio nacional, pois permitirá a produção de amônia, ureia perolada e ARLA-32. Na unidade baiana, o investimento é de R$ 38 milhões e a expectativa é de criação de 750 empregos diretos. O contrato também abrange a operação dos Terminais Marítimos de Amônia e Ureia no Porto de Aratu, em Candeias.

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) também anunciou um investimento de R$ 611,7 milhões para a construção de 80 balsas que irão fortalecer o setor naval e aquaviário. Do total, R$ 550,5 milhões virão do Fundo da Marinha Mercante (FMM). O projeto deve gerar mais de 2 mil empregos diretos e já conta com sete embarcações em diferentes estágios de construção — quatro concluídas e três em fabricação.





