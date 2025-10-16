Prévia do PIB sobe 0,4% em agosto e interrompe três meses de queda

O IBC-Br avançou 0,1% em relação a agosto do ano passado. No acumulado em 12 meses, o indicador registrou alta de 3,2% - (crédito: Raphael Ribeiro/BCB)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, registrou alta de 0,4% em agosto na comparação com o mês anterior. Esse foi o primeiro mês de alta do indicador após três quedas consecutivas. Em julho, o índice havia recuado 0,5%.

O resultado, no entanto, ficou abaixo das projeções do mercado, que estimavam alta de 0,7%. Segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira (16/10), o IBC-Br avançou 0,1% em relação a agosto do ano passado. No acumulado em 12 meses, o indicador registrou alta de 3,2%, considerando os dados sem ajuste sazonal.



O desempenho de agosto reflete o avanço de 0,8% da indústria e a leve alta de 0,2% no setor de serviços, enquanto a agropecuária recuou 1,9%.

A projeção do BC para a expansão da economia brasileira em 2025 é de 2,1%, conforme o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI). A estimativa é menor do que a projeção mais recente do Ministério da Fazenda, que é de 2,3%, segundo o mais recente Boletim Macrofiscal.

O IBC-Br tem metodologia de cálculo distinta das contas nacionais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador do BC, de frequência mensal, permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, ao passo que o PIB de frequência trimestral descreve um quadro mais abrangente da economia.

