Previsão de deficit primário recua para R$ 67 bi e estimativa de arrecadação sobe

A Secretaria de Política Econômica (SPE) revisou, nesta quarta-feira (15/10), as projeções orçamentárias para 2025 e 2026. As estimativas, que constam no relatório Prisma Fiscal de outubro, mostram uma queda em relação ao mês anterior no resultado primário deste ano, de R$ 69,99 bilhões para R$ 67,56 bilhões. Para o ano seguinte, a projeção também recuou, de R$ 81,82 bilhões para R$ 80,48 bilhões.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) deve ser votado no Congresso Nacional na próxima semana, conforme informou hoje o líder do governo Randolfe Rodrigues (PT-AP). A previsão era que o texto fosse colocado em pauta na terça (14), mas impasses sobre emendas ainda travam a apreciação do texto no Legislativo.

O relatório publicado pela SPE ainda mostra que a estimativa de arrecadação para 2025 subiu de R$ 2,884 trilhões para R$ 2,887 trilhões, e a projeção para o PIB nominal passou de R$ 12,659 trilhões para R$ 12,660 trilhões. A expectativa para a relação entre a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) e o PIB em 2025 caiu de 79,74% para 79,6%, enquanto que também houve queda de 83,8% para 83,69%, no ano seguinte.

