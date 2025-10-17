Embraer inaugura escritório na Índia e reforça parceria bilateral

Inauguração ocorre em paralelo à assinatura de um acordo de cooperação que prevê a produção do cargueiro multimissão C-390 Millennium em território indiano - (crédito: Virendra Singh/Secom/PR)

A Embraer inaugurou nesta sexta-feira (17/10) seu novo escritório corporativo em Nova Délhi, ampliando sua presença no mercado indiano e reforçando os laços entre os dois países. O evento contou com a participação do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, que lidera missão oficial à Índia.

“A inauguração do escritório da Embraer em Nova Délhi é um marco da presença brasileira na Índia e um símbolo da confiança mútua que une nossas duas grandes democracias”, afirmou Alckmin. “Brasil e Índia são países-continente, economias criativas e vibrantes, guiadas pela ciência, pela inovação e por uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável e inclusivo.”



Segundo o vice-presidente, a expansão no país asiático representa um passo estratégico para aprofundar a cooperação industrial entre Brasil e Índia.

A cerimônia reuniu autoridades dos dois países, entre elas o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Aviação Civil da Índia, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, e o embaixador do Brasil em Nova Délhi, Kenneth Haczynski da Nóbrega. O grupo foi recebido pelo presidente da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior.

C-390

A inauguração ocorre em paralelo à assinatura de um acordo de cooperação entre a Embraer e a Mahindra Defense Systems, que prevê o desenvolvimento e a produção do cargueiro multimissão C-390 Millennium em território indiano. A possível compra da aeronave pela Força Aérea Indiana é considerada pelo governo brasileiro um marco estratégico na relação entre os dois países.

Naidu, destacou o rápido avanço do setor aéreo no país, que dobrou o número de aeroportos nos últimos 11 anos — de 74 para 164 — e deve adicionar outros 50 nos próximos cinco. Segundo ele, o mercado indiano deverá incorporar cerca de 2.200 novas aeronaves nas próximas duas décadas, o que cria oportunidades para fabricantes globais como a Embraer.



