Mauro Vieira diz que negociações entre EUA e Brasil devem avançar, após reunião

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, considerou que o encontro na tarde desta quinta-feira com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, foi “muito produtivo” e que os dois representantes trocaram ideias e visões de maneira “clara e objetiva”. Ele destacou que ambos os países têm desejo de avançar em negociações comerciais, mas não adiantou nenhum detalhe além disso.

“Durante todo o encontro, prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no telefonema recente da semana passada, entre o presidente Lula e o presidente Trump”, disse Vieira.



O chanceler e o secretário de Estado se reuniram por pouco mais de uma hora. A reunião teve início às 14h, pelo horário de Washington, e terminou às 15h05. Além de avançar nas negociações para reverter o tarifaço aplicado contra o Brasil, o objetivo da agenda entre os dois representantes também foi pavimentar um possível encontro entre os presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Apesar da expectativa para o encontro dos dois líderes, Vieira não confirmou e nem adiantou a data de uma possível reunião, mas não descartou um encontro entre os dois na Malásia no final de outubro, quando ambos devem participar da Cúpula da Asean, em Kuala Lumpur, que ocorre entre os dias 24 e 28 deste mês.

“Nós ainda não sabemos, vai depender se coincidirem as datas. Até pode ser. Mas, como eu disse, isso vai ser estudado e preparado, mas há interesse de ambas as partes de que os presidentes se encontrem em breve”, afirmou.

Também marcaram presença na reunião o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Sherpa do Brasil no Brics, Mauricio Carvalho Lyrio, o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, Philip Fox-Drummond Gough, e o chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social, Joel Sampaio. Pelo lado dos EUA, o representante comercial Jamieson Greer também participou.