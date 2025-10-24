Prévia da inflação sobe 0,18% em outubro, puxada por combustíveis

O maior impacto veio do grupo de transportes, que avançou 0,41% após recuar 0,25% em setembro - (crédito: Divulgação)

Impulsionado pela alta dos combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,18% em outubro. Segundo dados, divulgados nesta sexta-feira (24/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado representa desaceleração em relação a outubro de 2024, quando a taxa havia sido de 0,54%.

O desempenho do indicador ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado, que projetava avanço de 0,25% no mês.



Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco registraram alta em outubro. O maior impacto veio do grupo de transportes, que avançou 0,41% após recuar 0,25% em setembro. A elevação foi puxada, principalmente, pelo aumento nos combustíveis (1,16%) e nas passagens aéreas (4,39%).

Alimentação segue em queda

A surpresa positiva do indicador veio do grupo alimentação e bebidas, que manteve trajetória de queda, com recuo de 0,2%. A alimentação no domicílio registrou variação de -0,10%, após retração de 0,63% em setembro.

Contribuíram para esse resultado as reduções nos preços da cebola, do ovo de galinha, do arroz e do leite longa vida. No sentido oposto, houve alta no óleo de soja (4,25%) e nas frutas (2,07%). Em relação à alimentação fora do domicílio, ocorreu desaceleração de 0,36% em setembro de 0,36% para 0,19% em outubro, em virtude das altas menos intensas do lanche e da refeição.

No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 3,94%. Em 12 meses, a variação foi de 4,94%, abaixo dos 5,32% observados no período imediatamente anterior.

Resultado por grupos

Transportes: 0,41%

Vestuário: 0,45%

Despesas pessoais: 0,42%

Saúde e cuidados pessoais: 0,24%

Habitação: 0,16%

Educação: 0,09%

Artigos de residência: -0,64%

Comunicação: -0,09%

Alimentação e bebidas: -0,02%