InícioEconomia
IPCA-15

Prévia da inflação sobe 0,18% em outubro, puxada por combustíveis

IPCA-15 desacelera frente a 2024, com alta concentrada em transportes e combustíveis, enquanto alimentos registram queda e ajudam a frear alta dos preços

O maior impacto veio do grupo de transportes, que avançou 0,41% após recuar 0,25% em setembro - (crédito: Divulgação)
O maior impacto veio do grupo de transportes, que avançou 0,41% após recuar 0,25% em setembro - (crédito: Divulgação)

Impulsionado pela alta dos combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,18% em outubro. Segundo dados, divulgados nesta sexta-feira (24/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado representa desaceleração em relação a outubro de 2024, quando a taxa havia sido de 0,54%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O desempenho do indicador ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado, que projetava avanço de 0,25% no mês.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco registraram alta em outubro. O maior impacto veio do grupo de transportes, que avançou 0,41% após recuar 0,25% em setembro. A elevação foi puxada, principalmente, pelo aumento nos combustíveis (1,16%) e nas passagens aéreas (4,39%).

Alimentação segue em queda

A surpresa positiva do indicador veio do grupo alimentação e bebidas, que manteve trajetória de queda, com recuo de 0,2%. A alimentação no domicílio registrou variação de -0,10%, após retração de 0,63% em setembro. 

Contribuíram para esse resultado as reduções nos preços da cebola, do ovo de galinha, do arroz e do leite longa vida. No sentido oposto, houve alta no óleo de soja (4,25%) e nas frutas (2,07%). Em relação à alimentação fora do domicílio, ocorreu desaceleração de 0,36% em setembro de 0,36% para 0,19% em outubro, em virtude das altas menos intensas do lanche e da refeição.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 3,94%. Em 12 meses, a variação foi de 4,94%, abaixo dos 5,32% observados no período imediatamente anterior.

Resultado por grupos 

  • Transportes: 0,41%
  • Vestuário: 0,45%
  • Despesas pessoais: 0,42%
  • Saúde e cuidados pessoais: 0,24%
  • Habitação: 0,16%
  • Educação: 0,09%
  • Artigos de residência: -0,64%
  • Comunicação: -0,09%
  • Alimentação e bebidas: -0,02%

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 24/10/2025 10:05 / atualizado em 24/10/2025 10:06
SIGA
x