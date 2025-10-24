BYD e GWM no Brasil garantem que têm chips para manter produção de carros

Chinesas no Brasil apontam que têm produção própria de chips, o que garante estoque do produto - (crédito: Divulgação BYD)

Montadoras chinesas que fabricam veículos no Brasil negaram nesta sexta-feira (24/10) que uma possível crise no mantimento de chips semicondutores prejudique a produção no país. Em território brasileiro, operam em linhas de montagem as chinesas BYD e GWM.

As duas empresas garantiram, em notas enviadas ao Correio, o abastecimento de semicondutores independente do prognóstico feito ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que alertou ao governo brasileiro que uma crise geopolítica entre a Holanda e a China prejudicaria a oferta de semicondutores à indústria automobilística.

Segundo a Anfavea, o risco de desabastecimento de semicondutores pode ocorrer por questões geopolíticas, após o governo da Holanda assumir o controle da fabricante Nexperia, uma gigante de semicondutores que tem como acionista um grupo chinês, parcialmente controlado pelo governo do país asiático. Diante da ação da Holanda em controlar a produção da empresa em seu país, a China impôs restrições à exportação de componentes eletrônicos.

Integram a Anfavea, marcas como Toyota, Audi, Volkswagen, Renault, Honda, Nissan, Peugeot e Citroën.

Materiais vêm da filial chinesa

A explicação das empresas BYD e GWM — que não fazem parte da Anfavea — para afastar riscos de paralisar as produções perpassa pelo fato de os semicondutores virem das respectivas filiais, todas na China. "A BYD reforça que, por sua forte estratégia de integração vertical, produzindo internamente a maior parte dos componentes essenciais, o abastecimento de semicondutores não será afetado", escreveu a gigante chinesa que produz veículos em Camaçari, na Bahia.

Assim como a BYD, a GWM negou haver riscos no fornecimento de chips. "Não temos risco em nosso fornecimento, que é realizado pela matriz da GWM, na China", pontuou a montadora, que inaugurou, em agosto passado, sua produção de veículos na cidade de Iracemápolis, em São Paulo.