InícioEconomia
EXPORTAÇÃO

Presidente em exercício, Alckmin inaugura polo de exportação em Cáceres (MT)

Ministro participou da inauguração da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Cáceres, no Mato Grosso. ZPEs são áreas de livre-comércio destinadas à produção de bens para exportação

O ministro anunciou ainda que retornará à região em breve para inaugurar uma indústria de etanol de milho, reforçando a aposta do governo na agroindústria - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)
O ministro anunciou ainda que retornará à região em breve para inaugurar uma indústria de etanol de milho, reforçando a aposta do governo na agroindústria - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin, participou nesta sexta-feira (24/10), da cerimônia de inauguração da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) da cidade de Cáceres, Mato Grosso. As ZPEs, segundo o governo federal, correspondem a uma área de livre-comércio destinada à produção de bens para exportação e à prestação de serviços vinculados à atividade exportadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com o governo, a produção no espaço da ZPE de Cáceres garantirá às empresas suspensão do recolhimento de tributos como IPI, Pis-Cofins, Imposto de Importação, bem como o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) na compra de insumos e matérias-primas que serão utilizados na produção de bens para a exportação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante coletiva de imprensa após a inauguração, Alckmin — que ocupa a função de presidente em decorrência da viagem à Ásia do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, — destacou a importância da ZPE para o desenvolvimento regional e relacionou o instrumento à reforma tributária em andamento no país.

"A ZPE é um instrumento onde você ajuda a exportação. Então, os setores que exportam, estando numa ZPE, têm uma facilidade, têm um ganho do ponto de vista econômico que ajuda no processo da exportação", afirmou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Infraestrutura

Alckmin também abordou a necessidade de investimentos na Hidrovia Paraguai-Paraná. Segundo ele, o trecho entre Cáceres e Corumbá precisa ser desassoreado para melhorar o calado. "Vou conversar com o ministro dos Portos", disse sobre uma possível futura conversa com Sílvio Costa Filho.

O ministro anunciou ainda que retornará à região em breve para inaugurar uma indústria de etanol de milho, reforçando a aposta do governo na agroindústria como vetor de desenvolvimento.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 24/10/2025 16:18
SIGA
x