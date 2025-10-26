A quarta onda do comércio digital

A inteligência artificial (IA) é apontada como o próximo grande passo dos meios de pagamento, tornando as compras mais rápidas, seguras e personalizadas. A operadora Visa desenvolve soluções que prometem transformar a experiência do consumidor tanto no comércio eletrônico quanto nas transações financeiras em tempo real.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Estamos entrando em um período que chamamos de quarta revolução do comércio. A IA permitirá que um agente faça recomendações e até execute compras para o usuário, mas sempre com controle total dele sobre o valor e a autorização da transação", explicou Vanessa Rodrigues Antunes, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil.

Atualmente, a empresa conta com mais de 2,5 mil engenheiros dedicados à inteligência artificial e investiu mais de US$ 100 milhões em soluções de IA generativa. A solução está em fase-piloto nos Estados Unidos desde setembro e deve chegar ao Brasil no início do próximo ano. "O consumidor autoriza até onde a IA pode atuar; o poder de decisão continua totalmente nas mãos dele", assegurou ela.

Nos últimos anos, o comércio passou por transformações profundas impulsionadas pela digitalização e pelo avanço tecnológico. Do surgimento do e-commerce à popularização dos pagamentos por aproximação, os consumidores ganharam rapidez e conveniência nas transações.

Plataformas digitais e novas soluções de pagamento têm permitido experiências mais personalizadas, enquanto a integração de dados e a automação aumentam a segurança e reduzem fraudes. Segundo Vanessa, essas mudanças não apenas alteraram hábitos de consumo, mas também abriram espaço para pequenos empreendedores se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo e conectado.

Pix off-line

No contexto do Pix, a Visa, reconhecida mundialmente por suas bandeiras de cartões de crédito e débito, desenvolve um modelo de pagamento direto, sem redirecionamento, e vem testando transações off-line. "Quando você está numa loja e paga com sua credencial Visa, não precisa estar conectado à internet para concluir o pagamento. Estamos transformando a experiência do mundo físico em algo ainda mais eficiente para o Pix", explicou Vanessa.

Em pesquisa da Visa sobre o primeiro semestre de 2025, Brasília se destacou pela maturidade digital: oito em cada 10 transações presenciais na cidade são por aproximação, acima da média nacional de sete em 10. O crescimento geral das transações presenciais foi de 20%, enquanto no e-commerce foi de 80%, refletindo o perfil altamente conectado e digital do consumidor local.



