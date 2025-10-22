Brasília lidera uso de pagamento por aproximação, aponta Visa

Houve um crescimento de 35% nas transações por aproximação no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2024 - (crédito: DINO)

Brasília vem consolidando sua posição de destaque na adoção de novas tecnologias de pagamento. Um levantamento da Visa Consulting & Analytics (VCA), braço de consultoria da empresa, mostra que oito em cada dez transações presenciais na capital federal já são realizadas por aproximação, índice superior à média nacional, de 70%.

De acordo com os dados recebidos antecipadamente pelo Correio, o estudo analisou o comportamento de consumo no primeiro semestre de 2025 e apontou crescimento de 35% nas transações por aproximação em relação ao mesmo período de 2024.

Implementado em julho do ano passado, o uso de cartões bancários no transporte público foi o grande destaque do período, registrando aumento superior a 1.000% nas operações com tecnologia de aproximação — um avanço que, segundo a Visa, demonstra ampla aceitação por parte dos usuários.

No total, o número de transações com credenciais Visa em Brasília cresceu mais de 20% entre janeiro e junho de 2025, na comparação anual. Já as transações online avançaram mais de 80%, reforçando o amadurecimento digital dos consumidores.



“O avanço dos pagamentos digitais, especialmente no transporte público, mostra a maturidade tecnológica dos brasilienses e visitantes”, afirmou Tiago Moherdaui, vice-presidente da Visa Consulting & Analytics Brasil. Segundo ele, a empresa tem investido em soluções que tornem os pagamentos “mais simples e conectados ao cotidiano”, acompanhando a digitalização crescente da capital.

Além do transporte, restaurantes, fast foods, supermercados, farmácias e pagamentos de contas continuam concentrando o maior volume de transações. Já os serviços digitais surgem como um segmento emergente em expansão, impulsionado pela popularização de aplicativos e plataformas de assinatura.

A vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Vanessa Rodrigues Antunes, também destacou o protagonismo da capital na transformação digital do consumo. “A capital federal sempre foi um destaque em maturidade digital. Desde o início dos pagamentos por aproximação, Brasília se manteve à frente da média nacional”, afirmou.

Para ela, o avanço reflete um movimento mais amplo de modernização tecnológica. “Brasília tem se consolidado como uma cidade do futuro, com soluções que trazem mais conveniência e segurança nas transações digitais”, concluiu.

Visitantes

O levantamento analisou ainda o comportamento de turistas brasileiros e estrangeiros. As transações presenciais de visitantes do país e de moradores das cidades-satélites aumentaram mais de 20% em relação a 2024. Já os pagamentos realizados com cartões Visa emitidos fora do Brasil cresceram cerca de 20%, com destaque para fevereiro, que registrou alta de 30% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

Entre os turistas brasileiros, o estado de Goiás lidera a origem dos portadores — especialmente Valparaíso de Goiás, Águas Lindas e Luziânia —, seguido por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O estudo considerou todas as transações aprovadas em Brasília entre janeiro e junho de 2024 e o mesmo período de 2025, abrangendo pagamentos presenciais, on-line e por aproximação, com cartões Visa emitidos no Brasil e no exterior.