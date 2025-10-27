Boletim Focus mostra inflação próxima ao teto da meta pela primeira vez

As expectativas de inflação ainda apresentaram ligeiro recuo ao longo do horizonte: para 2026, o IPCA passou de 4,27% para 4,20%; para 2027, de 3,83% para 3,82% -

Economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para inflação e câmbio pela quinta semana consecutiva. Segundo os dados do mais recente Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira (27/10) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 caiu de 4,70% para 4,56%.

Pela primeira vez, as projeções indicam uma inflação próxima ao teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), cuja margem de tolerância é de até 4,5%.



As expectativas de inflação ainda apresentaram ligeiro recuo ao longo do horizonte: para 2026, o IPCA passou de 4,27% para 4,20%; para 2027, de 3,83% para 3,82%; e para 2028, de 3,60% para 3,54%.



Em relação ao câmbio, a projeção para o dólar no fim de 2025 passou de R$ 5,45 para R$ 5,41. Para 2026, a estimativa permaneceu em R$ 5,50, enquanto para 2027 recuou de R$ 5,51 para R$ 5,50. Já para 2028, passou de R$ 5,56 para R$ 5,50.

PIB e juros

A projeção do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 caiu de 2,17% para 2,16%. Para 2026, recuou de 1,80% para 1,78%. Já para 2027, passou de 1,82% para 1,81%. Para 2028, a estimativa permaneceu em 2%.

Já a previsão para a taxa básica de juros (Selic) neste ano foi mantida em 15%. Para 2026, a projeção ficou em 12,25%, enquanto a de 2027 permaneceu em 10,50%. Já em 2028, a estimativa seguiu em 10%.

