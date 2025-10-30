Finep investe R$ 500 milhões em centros de pesquisa e inovação no país

R$494,7 milhões serão destinados a projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento industrial sustentável - (crédito: Freepik)

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciou nesta quarta-feira (29/10) o edital Centros Temáticos, que destinará R$494,7 milhões a projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento industrial sustentável para 37 instituições científicas e tecnológicas (ICTs).

Dessas instituições, 12 estão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que juntas receberão R$156,4 milhões, cerca de 31,3% do total. As pesquisas contempladas estão alinhadas ao programa Nova Indústria Brasil que, além de fomentar a produção científica, buscam integrar universidades e centros de pesquisa a empresas interessadas nos resultados dos projetos ou na infraestrutura tecnológica criada a partir deles.

A Escola Politécnica da USP, por exemplo, receberá R$13,4 milhões para desenvolver sistemas de propulsão híbridos movidos a etanol, voltados a veículos comerciais leves e urbanos. Já o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), também em São Paulo, foi contemplado com R$14,3 milhões para criar um Centro de Desenvolvimento de Materiais Avançados assistido por Inteligência Artificial.

Na área da saúde, entre os projetos, estão o desenvolvimento de biomarcadores e terapias avançadas para doenças neurodegenerativas na população brasileira através do Instituto de biofísica Carlos Chagas Filhos. Na Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro, R$13,2 milhões serão destinados à implantação do Centro Nacional de Inteligência Artificial para Saúde Pública. A Universidade Federal Rural da Amazônia contará com R$11,7 milhões para pesquisas em sociobioeconomia e agricultura familiar na Amazônia Oriental, enquanto a Universidade de Alfenas (MG) receberá R$11,3 milhões para estudos sobre mitigação de estresses ambientais.

Na área de defesa, o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais obteve o maior valor individual, sendo R$ 14,8 milhões, para projetos de bioproteção e testes para biodefesa.

O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, explica que o edital reafirma o papel da instituição como essencial na política de inovação do governo Lula. “A Finep, enquanto agência de inovação, vem impulsionando a base científica e tecnológica necessária para a reindustrialização de setores estratégicos nas missões da Nova Indústria Brasil. O governo recolocou o conhecimento no coração do projeto nacional, fortalecendo a Finep como instrumento estratégico de Estado.”