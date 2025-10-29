Número de mortos no Rio ultrapassa o do massacre do Carandiru

Trinta anos separam o Brasil de duas das mais sangrentas operações policiais da história do país. Em 1992, o massacre do Carandiru revelou ao mundo o colapso do sistema prisional brasileiro, com 111 presos mortos após a invasão do Pavilhão 9 por 341 homens da Tropa de Choque. Em 2025, o Brasil revive o espanto diante da operação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro — uma ação que superou o episódio paulista em número de vítimas e reacendeu o debate sobre o uso desmedido da força pelo Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O levantamento oficial divulgado na terça-feira (28/10) registrava 64 mortos — 60 suspeitos e quatro policiais. Durante a madrugada, moradores da Penha carregaram dezenas de novos corpos até a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, elevando para 132 o número total de vítimas. A Polícia Civil trabalha na identificação dos mortos e na apuração das circunstâncias, já que a megaoperação, que mobilizou 2,5 mil agentes, vinha sendo planejada havia dois meses, para frear a expansão do Comando Vermelho.

Leia também: MPF pede acesso a todos os dados da perícia dos corpos de vítimas de megaoperação no Rio em até 48h

No Carandiru, a tragédia durou menos de 30 minutos. Foram 3,5 mil disparos e 111 detentos executados, muitos deles após se renderem. O episódio deu origem ao livro Estação Carandiru, escrito por Drauzio Varella, e à adaptação cinematográfica dirigida por Hector Babenco em 2003, estrelada por Rodrigo Santoro. O filme ganhou projeção internacional e consolidou o massacre como símbolo da violência institucional brasileira.

Três décadas depois, o país volta a assistir a cenas de guerra. A operação na Penha e no Alemão, apresentada pelo governador Cláudio Castro como uma ofensiva contra narcoterroristas, teve confrontos com drones armados e tiroteios intensos. Traficantes lançaram granadas contra as forças especiais da Core e do Bope, e moradores relataram corpos espalhados pela Serra da Misericórdia. A ação terminou com 81 prisões e a apreensão de 42 fuzis.

Leia também: Como fuzis importados chegam às mãos do crime organizado no Brasil

O governo do Rio reconhece que o Estado não consegue lidar sozinho com o poder das facções. Já organizações de direitos humanos denunciam a banalização da violência e alertam para a repetição de padrões de extermínio. Enquanto isso, novas incursões são planejadas para áreas sob domínio do Comando Vermelho. O principal alvo, Edgar Alves de Andrade — o Doca, apontado como líder da facção na Penha —, segue foragido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Brasil Operação contra tráfico de animais silvestres é deflagrada em 11 estados

Operação contra tráfico de animais silvestres é deflagrada em 11 estados Brasil O aumento do consumo de cocaína no mundo que está dando mais poder a facções brasileiras

O aumento do consumo de cocaína no mundo que está dando mais poder a facções brasileiras Brasil Balanço da Polícia Civil confirma 119 mortes em megaoperação no Rio

Balanço da Polícia Civil confirma 119 mortes em megaoperação no Rio Brasil O que é GLO, que está na mesa do governo em crise do Rio?

O que é GLO, que está na mesa do governo em crise do Rio? Brasil Megaoperação no Rio deixa 132 mortos, diz Defensoria Pública

Megaoperação no Rio deixa 132 mortos, diz Defensoria Pública Brasil Governador do Rio elogia operação: "De vítimas só tivemos os policiais"

Governador do Rio elogia operação: "De vítimas só tivemos os policiais" Brasil Quem são os quatro policiais mortos durante a Operação Contenção

Quem são os quatro policiais mortos durante a Operação Contenção Brasil Trânsito e escolas: como está o Rio um dia após megaoperação

Trânsito e escolas: como está o Rio um dia após megaoperação Brasil Mistério em Goiás: "Noiva fantasma" aparece em frente a cemitério; veja