RIO DE JANEIRO

Chefe da ONU 'muito preocupado' com número de mortos na megaoperação policial no Rio

A megaoperação policial realizada nessa terça-feira (28/10) foi a maior da história do estado

A megaoperação deixou 119 mortos após conflitos nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte carioca - (crédito: AFP)
O chefe da ONU, António Guterres, está "muito preocupado" com o balanço da megaoperação policial contra a organização criminosa Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que deixou mais de uma centena de mortos, disse nesta quarta-feira (29/10) seu porta-voz.

"Ele destaca que o uso da força em operações policiais deve estar em conformidade com as leis e os padrões internacionais de direitos humanos, e exorta as autoridades a realizarem uma investigação imediata", declarou aos jornalistas Stephane Dujarric, porta-voz de Guterres, sobre a operação realizada na terça-feira no Rio.

Por AFP
postado em 29/10/2025 19:50
