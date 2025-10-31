Alckmin diz que não há data para conversa com os EUA, mas está otimista

Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da rep..blica, Geraldo Alckmin, fala durante reuni..o informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Com..rcio Mercosul-EFTA ( Associa....o Europeia de Livre Com..rcio), no Pal..cio do Itamaraty. Foto: T..nia R..go/Ag..ncia Brasil - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, repetiu nesta sexta-feira, 31, que não há data marcada para uma reunião sua e de negociadores brasileiros com as contrapartes dos Estados Unidos para discutir o tarifaço. Segundo ele, houve um avanço significativo na relação dos países depois dos encontros do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda é preciso esperar os desdobramentos.

"Então, foi dado um passo muito importante e agora vamos aguardar os desdobramentos. Não tem ainda uma data marcada, mas nós estamos muito otimistas que a gente vai poder avançar num ganha-ganha", afirmou Alckmin a jornalistas depois de agenda em São Caetano do Sul (SP).