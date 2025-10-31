Tebet divulga taxa de desemprego antes do horário oficial e apaga publicação

De responsabilidade do Ministério do Planejamento e Orçamento, de Simone Tebet, o relatório foi encaminhado ao Congresso Nacional - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, publicou, na manhã desta sexta-feira (31/10), em seu perfil no X (antigo Twitter), a taxa de desemprego de setembro, antes do horário oficial de divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice, de 5,6%, é o menor desde o início da nova série da Pnad Contínua, em 2012.

Em nota, o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) informou que a postagem antecipada foi resultado de “um erro de publicação na plataforma” e que o conteúdo foi removido segundos depois. O post foi feito por volta das 8h35 e apagado logo em seguida. A divulgação oficial do dado estava marcada para as 9h, conforme o calendário público de estatísticas do IBGE.

A taxa de desemprego é um dos principais indicadores econômicos do país e está sujeita a regras rígidas de sigilo e igualdade de acesso. O processo de divulgação é padronizado para evitar vazamentos e garantir que o público, o mercado financeiro, a imprensa e as autoridades recebam as informações simultaneamente.

O IBGE concede acesso antecipado e sob embargo a algumas autoridades do Executivo, entre elas a ministra do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Esse procedimento tem o objetivo de permitir que o governo se prepare para possíveis declarações públicas, mas exige confidencialidade absoluta.

Em outubro de 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia antecipado dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) antes da publicação oficial. Episódios desse tipo levantam preocupações sobre o sigilo de informações econômicas, consideradas altamente sensíveis para o mercado, pois podem influenciar preços de ações, câmbio e outros ativos em questão de minutos.