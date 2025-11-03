Reforma Casa Brasil: adesão começa nesta segunda. Veja como solicitar crédito

Recursos poderão ser utilizados na compra de materiais de construção, no pagamento de mão de obra e na contratação de serviços técnicos - (crédito: Ministério das Cidades/Divulgação)

Começa nesta segunda-feira (3/11) o período de adesão ao Reforma Casa Brasil, programa do governo federal que vai financiar reformas, ampliações e melhorias em moradias de todo o país. Serão disponibilizados R$ 40 bilhões em crédito, com juros a partir de 1,17% ao mês, de acordo com a faixa de renda familiar.

O programa é voltado para famílias que vivem em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou em regiões metropolitanas. Os recursos poderão ser utilizados na compra de materiais de construção, no pagamento de mão de obra e na contratação de serviços técnicos.

Do total, R$ 30 bilhões virão do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9.600 por mês. Outros R$ 10 bilhões serão liberados pela Caixa Econômica Federal, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), para faixas de renda superiores.

Os valores de crédito começam em R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses (5 anos), no caso das famílias de menor renda. Para rendas acima de R$ 9.600, os financiamentos partem de R$ 30 mil, com prazo de até 180 meses (15 anos).

O Reforma Casa Brasil é dividido em três faixas de renda, com taxas de juros proporcionais:

Faixa 1: até R$ 3.200 – juros a partir de 1,17% ao mês;

Faixa 2: de R$ 3.200,01 a R$ 9.600 – juros de 1,95% ao mês;

Faixa 3: acima de R$ 9.600 – condições definidas pela Caixa, com juros de até 1,95% ao mês.

Como aderir

A adesão pode ser feita on-line, pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal (disponível na App Store e no Google Play), ou de forma presencial em uma agência do banco.

Durante o processo, o solicitante passará por uma análise de crédito e deverá informar os detalhes da obra. Se aprovado, 90% do valor será depositado na conta da família, e os 10% restantes serão liberados após a conclusão, mediante o envio de fotos que comprovem a execução das reformas.