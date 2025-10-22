Veja quem tem direito ao programa de crédito para reforma de casa

Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos - (crédito: Reprodução/Freepik)

O governo federal lançou um novo programa habitacional para facilitar o acesso a crédito com juros baixo para reformas, ampliações e adequações de moradias em todo o país. São R$ 40 bilhões disponíveis para ações como troca de piso, ajuste no telhado, ampliar a varanda ou acrescentar um quarto novo.

O objetivo é assegurar o direito à moradia digna, promover inclusão social e urbana e movimentar a economia, com geração de emprego e renda na cadeia da construção civil. O programa, lançado na segunda-feira (20/10), estará disponível para adesão partir de 3 de novembro.

O programa conta com R$ 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal em linhas de crédito, voltadas às famílias com renda mensal de até R$ 9.600. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo para famílias com rendas superiores a esse limite. Assim, no total são R$ 40 bilhões em crédito.

O programa é dividido em três faixas de renda familiar mensal:

Até R$ 3.200: juros de 1,17% e financiamento em até 60 meses.

Renda de R$ 3.200 a R$ 9.600: juros de 1,95% e financiamento em até 60 meses.

Renda acima de R$ 9.600: faixa flutuante, condicionada à análise de crédito, mas o limite de juros é de 1,95%).

Segundo o governo federal, o programa é principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto (residencial e comercial). Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos.

"O público-alvo é, por exemplo, famílias que residem em casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação", diz o governo.

Após a análise de crédito pelo aplicativo da Caixa, a família com o crédito aprovado terá depositado em sua conta bancária 90% do valor solicitado. Após a conclusão da obra, o beneficiário envia uma foto da obra concluída para receber os 10% restantes.

A operação será pelo site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo do banco (disponível na App Store e Google Play). Não é necessário ir presencialmente a uma agência, mas o interessado também pode solicitar a adesão nos locais físicos.

