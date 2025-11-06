Fraude no INSS: aposentados têm até 14 de novembro para pedir ressarcimento

O prazo é a última chance para contestar cobranças feitas por associações e sindicatos entre os anos de 2020 e 2025 - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm até o dia 14 de novembro para solicitar o ressarcimento de descontos indevidos realizados diretamente na folha de pagamento. O prazo é o última chance para contestar cobranças feitas por associações e sindicatos entre os anos de 2020 e 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O governo federal destinou R$ 3,3 bilhões para reembolsar as vítimas desses descontos ilegais. Segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 3,5 milhões de beneficiários já receberam de volta quase R$ 2,5 bilhões.

As irregularidades foram identificadas em mensalidades cobradas sem autorização dos aposentados, frequentemente vinculadas a entidades sindicais e associativas. Em muitos casos, os segurados só perceberam os descontos ao consultar o extrato de pagamento no portal do INSS.

Para quem ainda não solicitou a devolução, o pedido de contestação pode ser feito de forma on-line, pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou presencialmente nas agências dos Correios.

Após o envio da solicitação, o INSS analisa o pedido e, se confirmado o desconto indevido, o valor é devolvido ao beneficiário. O órgão orienta que todos os aposentados e pensionistas verifiquem seus extratos e fiquem atentos a qualquer desconto não reconhecido antes do fim do prazo.