Tesouro anuncia emissão de título verde às vésperas do início da COP30

O Tesouro Nacional informou, nesta quinta-feira (6/11), que vai emitir um novo título sustentável em dólar no mercado nacional, chamado “Global 2033 sustentável”. O anúncio ocorre dias antes do início da Cúpula do Clima (COP30) em Belém, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro, e, de acordo com a secretaria do Ministério da Fazenda, tem o objetivo de “reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis”, além de ser um novo atrativo para investidores não residentes.

“Assim, o Tesouro Nacional dá continuidade à sua estratégia, se comprometendo a alocar o montante equivalente aos recursos captados em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social”, destacou, em nota, a secretaria.

Um dos objetivos do Tesouro, com a abertura do novo título, é promover liquidez da curva de juros em dólar no mercado externo. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ainda hoje, com a operação sendo conduzida pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs.