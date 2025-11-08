Após caso de gripe aviária, China volta a importar produto do Brasil

Maior comprador do frango brasileiro nos últimos anos, a China reabriu as importações do produto após quase seis meses de bloqueio. A notícia, divulgada ontem, animou o governo federal e os produtores e exportadores das carnes de aves do país, que esperam um avanço ainda maior nas vendas do produto para o exterior nos próximos meses.

Responsável pela produção de 35% de todo o frango do mundo, o Brasil espera ampliar ainda mais essa parcela, com as novas oportunidades de mercado.

Desde o dia 16 de maio, a China havia suspendido temporariamente a compra de frango produzido no Brasil, após a confirmação do primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) — conhecida como gripe aviária — em uma granja comercial localizada no município de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, a cerca de uma hora de Porto Alegre. Nessa época, a gripe aviária se espalhou por diversos estados do país e também chegou ao Distrito Federal, onde um caso foi identificado no Zoológico de Brasília.

Ontem, o governo chinês, por meio da Administração Geral das Alfândegas do país (GACC), retirou as restrições com base nos resultados de uma análise de risco conduzida pelas autoridades locais. Desde o dia 18 de junho, o Brasil possui o status de país livre de gripe aviária, após a conclusão dos procedimentos de desinfecção da propriedade e de todas as ações sanitárias exigidas para combater a doença. Com a reabertura de mercado com a China, somente o Canadá mantém a suspensão total das importações de carne de aves provenientes do Brasil, segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Reconhecimento

Em Buenos Aires, onde participou de um evento que reúne autoridades de outros países, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a reabertura indica um passo importante no comércio bilateral entre Brasil e China e "um reconhecimento da qualidade dos produtos brasileiros". "(O foco) Aconteceu em uma granja e tivemos a oportunidade de mostrar a robustez do nosso sistema. Em 28 dias, a Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu o Brasil livre de gripe aviária novamente, e assim foi gradativamente reconhecido por outros países", disse o ministro.

Fávaro também destacou que o impacto das restrições poderia ter sido ainda maior não fosse o forte consumo interno, que absorve cerca de 70% da produção nacional, mesmo com o país sendo, de longe, o maior produtor global. Ainda sobre o controle da doença, o chefe da pasta lembrou que o Brasil foi um dos poucos países que resistiram por quase duas décadas sem registrar casos da gripe aviária em plantéis comerciais. "É um dia importantíssimo para o comércio, para a produção de alimentos brasileiros e para a continuidade do fornecimento à China", completou.

Vendas

Dados levantados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa o setor, mostram que, no mês passado, as exportações brasileiras de frango tiveram o segundo melhor resultado mensal desde março de 2023. Ao todo, foram exportadas 501,3 mil toneladas de carne em outubro, o que representa um crescimento de 8,2% em relação ao volume embarcado no mesmo período do ano passado, com 463,5 mil toneladas.

Entre janeiro e outubro, as exportações de frango chegaram a 4,378 milhões de toneladas, ficando praticamente estável na comparação com o mesmo período do ano passado, quando esse montante chegou a 4,380 milhões de toneladas. Vale destacar que, em 2024, o comércio com a China funcionou normalmente. "Com os expressivos embarques do mês, praticamente zeramos a diferença entre os volumes embarcados neste ano e no ano passado, revisando as projeções para um provável crescimento em toneladas embarcadas para os 12 meses de 2025", avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Diante disso, a associação comemorou a reabertura do mercado e destacou o esforço do Mapa para reverter a situação. "Houve um amplo e altamente profissional trabalho de negociação neste processo, que incluiu a renegociação de certificados sanitários para evitar suspensões totais de países em eventuais novas ocorrências", pontuou o presidente da ABPA.

Até maio, a China era a maior importadora de carne de frango do Brasil. Somente no período entre janeiro e maio, o país importou 228,2 mil toneladas do produto, oque representa 10,4% do total exportado pelo Brasil até então, e gerou uma receita de US$ 545,8 milhões. Recentemente, a União Europeia também anunciou o fim das restrições sobre o frango brasileiro e a retomada dos embarques.

O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, com as vendas saindo, principalmente do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No ano passado, foram vendidas mais de cinco milhões de toneladas de carne de frango para mais de 150 paíse, totalizando US$ 10 bilhões. Os principais destinos são China, União Europeia, África do Sul e México.