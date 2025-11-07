Marina minimiza incerteza da Alemanha sobre investimento no TFFF

Marina também garantiu manter o diálogo com os países que podem fazer esses aportes. "Até porque eles não estão fazendo doação, mas sim investimentos. O dinheiro que eles reportaram vão retornar aos seus países", justificou a ministra - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, minimizou o fato de a Alemanha não ter confirmado a quantia em dinheiro que investirá no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Segundo ela, o aporte do país europeu deverá ocorrer nos próximos dias.

"A Alemanha acaba de nos dizer que vai anunciar, sim, seu aporte e que ela vai dizer ainda quanto é o aporte", disse a ministra, ao acrescentar que esse investimento poderá ser anunciado durante a COP 30. A titular da pasta do meio ambiente concedeu coletiva à imprensa, nesta sexta-feira (7/11), durante compromissos no último dia da reunião de líderes da Conferência sobre Mudanças do Clima, em Belém.

Ela comentou o fato de o primeiro-ministro da Alemanha, Frederich Merz, não confirmar os valores que serão investidos no TFFF. O governo alemão, segundo anunciou ontem (6) em coletiva de imprensa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderia garantir os valores de aportes no TFFF.

U$ 6 bi em investimentos

Durante a conversa com jornalistas, a Marina Silva anunciou que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre já acumula US$ 6 bilhões em investimentos. "Nós fomos positivamente surpreendidos que, no primeiro dia de lançamento do fundo (TFFF), nós já temos US$ 6 bilhões", afirmou.

Ela também garantiu manter o diálogo com os países que podem fazer esses aportes. "Até porque eles não estão fazendo doação, mas sim investimentos. O dinheiro que eles reportaram vão retornar aos seus países", justificou a ministra.

Até o momento, anunciaram investimentos no Fundo Florestas Tropicais para Sempre países como Brasil (US$ 1 bilhão), Indonésia (US$ 1 bilhão), Noruega (US$ 3 bilhões), França (US$ 500 milhões), Portugal (€ 1 milhão) e Holanda (US$ 5 milhões).