COP30: países anunciam protocolo para reduzir emissão de metano

O Global Methane Hub (GMH) e o Global Green Growth Institute (GGGI) lançaram nesta segunda-feira (10/11), durante a COP30, em Belém, uma iniciativa global voltada à redução das emissões de metano, um dos gases de efeito estufa responsável por cerca de um terço do aquecimento global. A parceria prevê a mobilização de mais de US$ 400 milhões em projetos voltados à agricultura sustentável, energia limpa e aproveitamento de resíduos.

O programa, batizado de “Catalyzing Green Growth: A Multi-Sector Strategy for Significantly Reducing Methane Emissions”, será implementado inicialmente em três países: México, Nigéria e Senegal, e busca transformar compromissos climáticos em ações concretas por meio de inovação tecnológica, inteligência artificial e instrumentos de financiamento verde.

Segundo os organizadores, o protocolo tem como foco apoiar países em desenvolvimento na criação de estratégias nacionais para mitigação do metano, estimulando a adoção de práticas produtivas mais limpas. O objetivo é reduzir emissões em setores como o agropecuário, energético e de resíduos sólidos urbanos, considerados os principais emissores do gás.

O metano é cerca de 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono (CO2) no curto prazo e tem papel central nas metas de contenção do aquecimento global até 2030. Por ter uma vida útil mais curta na atmosfera, sua redução pode gerar impactos mais rápidos no combate às mudanças climáticas.

A iniciativa reforça a pauta de financiamento climático debatida na conferência, que também inclui mecanismos como o Tropical Forests Forever Fund (TFFF), voltado a canalizar recursos públicos e privados diretamente para países e comunidades que preservam florestas tropicais.

O anúncio foi feito durante uma reunião bilateral entre Marcelo Mena, diretor executivo do GMH, e Sang-Hyup Kim, diretor do GGGI, na COP. Ambos destacaram que o projeto deve servir como modelo de cooperação internacional para acelerar a transição verde e promover crescimento econômico com menor impacto ambiental.

