Setor de serviços cresce 0,6% em setembro, aponta IBGE

O setor de transportes se destacou como o principal motor de crescimento da pesquisa, acumulando uma alta de 1,5% em dois meses - (crédito: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

O setor de serviços no Brasil cresceu 0,6% em setembro em relação a agosto, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quarta-feira (12/11). Foi o oitavo aumento consecutivo, acumulando alta de 3,3% no período. O volume atingiu o nível mais elevado da série histórica, 19,5% acima do registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia.

Em comparação com setembro de 2024, o volume de serviços avançou 4,1%, registrando a 18ª taxa positiva seguida. No acumulado de janeiro a setembro, o crescimento foi de 2,8%, e em 12 meses o índice manteve alta de 3,1%.

Das cinco atividades analisadas, três tiveram expansão em setembro: transportes e informação e comunicação, ambos com 1,2%, e outros serviços, com 0,6%. O setor de transportes também foi o principal impulsionador do crescimento, acumulando alta de 1,5% em dois meses. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares caíram 0,6%, e os prestados às famílias recuaram 0,5%.

A média móvel trimestral do setor subiu 0,3% no trimestre encerrado em setembro. Todas as atividades apresentaram resultado positivo, com destaque para outros serviços, com alta de 0,8%, e informação e comunicação, com 0,4%.

Na comparação anual, o avanço de 4,1% foi sustentado por quatro das cinco atividades pesquisadas. Os maiores crescimentos ocorreram em transportes, serviços auxiliares aos transportes e Correio, que subiram 6,1%, impulsionados pelo aumento do transporte rodoviário e aéreo de cargas e passageiros.

Também registraram alta os setores de informação e comunicação, com 4,9%, serviços profissionais, administrativos e complementares, com 2,3%, e outros serviços, com 3,0%. Apenas os serviços prestados às famílias tiveram retração de 0,4%, influenciada pela redução das receitas de espetáculos musicais.

Regionalmente, 15 das 27 unidades da Federação registraram crescimento em setembro frente a agosto. São Paulo, com alta de 1,1%, Distrito Federal, 8,3%, Rio Grande do Sul, 2,8%, e Bahia, 3,3%, exerceram os maiores impactos positivos. As quedas mais intensas ocorreram em Mato Grosso do Sul, com recuo de 7,4%, e no Paraná, com redução de 1,4%.

Nível pré-pandemia

O índice de atividades turísticas teve leve aumento de 0,1% em setembro, segundo resultado positivo consecutivo, acumulando ganho de 1,1% no período. O segmento está 11,5% acima do nível pré-pandemia e 2% abaixo do recorde histórico de dezembro de 2024. O avanço foi impulsionado por Rio Grande do Sul, com alta de 2,7%, e Paraná, 2,0%, enquanto Rio de Janeiro e Goiás apresentaram quedas de 0,6% e 3,8%.

O transporte de passageiros cresceu 0,4% em setembro, acumulando alta de 0,8% em dois meses e está 10,3% acima do nível pré-pandemia. O transporte de cargas avançou 0,7%, quinto resultado positivo consecutivo, e está 39,7% acima do patamar de fevereiro de 2020. Na comparação com setembro do ano anterior, o transporte de passageiros aumentou 10,2% e o de cargas, 5,5%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

