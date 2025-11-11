"Não é agenda identitária, mas eficiência e resultado", diz head do Lide Mulher

Executiva defendeu que as mulheres possuem vantagens em relação aos homens em cargos de liderança, e contribuem de forma muito clara para o sucesso das empresas e organizações - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A head do Lide Mulher, Sylvia Coutinho, afirmou nesta terça-feira (11/11) que discutir a presença de mulheres em cargos de liderança não é “agenda identitária”, mas sim de eficiência e resultado. Ela destacou ainda vantagens que as mulheres têm nesse tipo de atuação, como maior capacidade em ambientes complexos e em constante mudança. Sylvia discursou na abertura do 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, que debateu justamente a presença das mulheres em cargos de liderança.

“Isso não é uma agenda identitária, e sim uma agenda de eficiência organizacional e de resultado. E, claro, a combinação de estilos, como já foi dito aqui, feminino e masculino, é o que faz a força e maximizam os resultados das empresas, organizações e governos”, declarou Sylvia, que é conselheira sênior para ativos

globais da Ambipar (multinacional brasileira especializada em gestão ambiental).

“Discutir gestão feminina aqui significa discutir competitividade, produtividade, e capacidade de execução tanto do Estado quanto das empresas”, acrescentou a head do Lide Mulher, que soma mais de 40 anos de atuação no setor financeiro.

Sylvia defendeu ainda que as mulheres possuem algumas vantagens em relação aos homens em cargos de liderança, e contribuem de forma muito clara para o sucesso das empresas e organizações. “Maior estabilidade e capacidade de coordenação em ambientes mais complexos e mutáveis, que é muito o que a gente está vivendo hoje, além de maior aderência às regras de compliance e no longo prazo melhores resultados financeiros”, enumerou.

Com o tema “Mulheres líderes”, essa edição do Brasília Summit reuniu mulheres que atuam em cargos de liderança, seja na gestão pública, seja na privada, para debater o cenário atual e o que pode ser feito para ampliar a inserção das mulheres nesse setor, reduzindo desigualdades históricas.