Android movimentou R$ 56,2 bi no brasil em 2024, aponta Google

O Android gerou R$ 56,2 bilhões para o PIB brasileiro em 2024. É o que mostra o Relatório de Impacto Econômico, encomendado pelo Google e divulgado nesta quarta-feira (12/11). O estudo aponta que o sistema operacional mais usado no país também sustentou 354 mil empregos diretos e indiretos — 7% a mais que em 2023.

O levantamento também mostra que o uso de inteligência artificial (IA) tem se consolidado entre os profissionais da área. Cerca de 83% dos desenvolvedores afirmaram utilizar tecnologias de IA ou aprendizado de máquina no processo de criação de aplicativos, e 82% disseram já ter incorporado esses recursos nos apps publicados. Para 86% deles, essas ferramentas aumentam a eficiência e a qualidade do trabalho.

De acordo com o relatório, mais de 85% dos brasileiros utilizam o Android para acessar a internet nos smartphones. Entre os entrevistados, 65% destacaram a variedade de aplicativos disponíveis, 52% mencionaram os recursos de segurança e 51% citaram o bom desempenho dos apps favoritos.

“Nosso trabalho é mobilizar e promover todo um ecossistema que envolve desenvolvedores, operadoras e fabricantes, oferecendo oportunidades por meio da tecnologia ao usuário brasileiro”, afirmou Flávio Ferreira, diretor de Parcerias de Android do Google para a América Latina.

O sistema operacional de código aberto contribuiu para baratear o acesso à tecnologia e impulsionar o mercado de dispositivos móveis no país. Segundo o Google, atualmente, 48% dos usuários de aplicativos brasileiros disponíveis na Google Play estão fora do Brasil, o que amplia o alcance internacional dos desenvolvedores locais.

A segurança também aparece como um dos principais fatores de escolha do consumidor. Oito em cada 10 brasileiros apontaram os recursos antirroubo e de bloqueio remoto como determinantes para a compra de aparelhos Android.

Além disso, 87% dos entrevistados afirmaram que as ferramentas de segurança ajudam a evitar danos on-line, e 78% disseram confiar nas proteções da Google Play, como alertas sobre aplicativos suspeitos.

