Ações do BB têm queda de 3% após banco registrar lucro menor

As ações do Banco do Brasil operam com uma queda expressiva próxima a 3% na manhã desta quinta-feira (13/11). O resultado negativo dos papeis vem logo após a instituição apontar um lucro contábil de R$ 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa uma queda de 60,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ainda nesta quinta-feira, o banco também anunciou que revisou sua projeção anual de lucro, que passou da faixa de R$ 21 bilhões a R$ 25 bilhões para a de R$ 18 bilhões a R$ 21 bilhões. Além disso, houve uma piora na previsão para o custo do crédito, que foi foi reavaliado para a faixa de R$ 59 bilhões a R$ 62 bilhões, acima dos R$ 53 bilhões a R$ 56 bilhões previstos anteriormente.

O banco também tem sido pressionado pela carteira de crédito destinada ao agro. O indicador de inadimplência nessa modalidade atingiu 5,34% no trimestre, sobretudo em razão dos efeitos de pedidos de recuperação judicial no setor e pela crise nas produções de soja no Centro-Oeste e Sul do país. No geral, a inadimplência acima de 90 dias encerrou o 3T25 em 4,93%, ante 3,33% um ano antes.

A queda nas ações do Banco do Brasil na manhã desta quinta-feira vai na contramão dos principais bancos do país. Enquanto os papeis do BB (BBAS3) operavam em queda de 2,81% às 12h (horário de Brasília), os do Bradesco (BBDC4) saltavam 1,95% e as do Itaú (ITUB3) e Santander (SANB4) avançavam 1,76% e 0,58%, respectivamente.

