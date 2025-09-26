InícioCidades DF
Servidor cobrou R$ 1 milhão para deixar fraudadores invadirem sistema do BB

A Polícia Civil, por meio da Corf, cumpriu, nesta sexta-feira (25/9), mandado de busca e apreensão contra o servidor

Polícia fez buscas na casa do servidor - (crédito: PCDF/Divulgação)
Um funcionário da área da tecnologia do Banco do Brasil está sendo investigado por repassar as credenciais de acesso ao sistema do banco a fraudadores. A Polícia Civil, por meio da Corf, cumpriu, nesta sexta-feira (25/9), mandado de busca e apreensão.

Segundo as investigações, o homem teria vendido o acesso por R$ 1 milhão. A atividade criminosa visava comprometer os sistemas internos do banco, abrindo portas para a invasão da rede corporativa e a execução de fraudes bancárias.

Durante a ação, foram apreendidos um celular e um notebook que foram encaminhados à perícia. O suspeito é investigado pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

Por Darcianne Diogo
postado em 26/09/2025 20:11
