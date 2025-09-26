Servidor cobrou R$ 1 milhão para deixar fraudadores invadirem sistema do BB

Um funcionário da área da tecnologia do Banco do Brasil está sendo investigado por repassar as credenciais de acesso ao sistema do banco a fraudadores. A Polícia Civil, por meio da Corf, cumpriu, nesta sexta-feira (25/9), mandado de busca e apreensão.

Segundo as investigações, o homem teria vendido o acesso por R$ 1 milhão. A atividade criminosa visava comprometer os sistemas internos do banco, abrindo portas para a invasão da rede corporativa e a execução de fraudes bancárias.

Durante a ação, foram apreendidos um celular e um notebook que foram encaminhados à perícia. O suspeito é investigado pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa.