Dólar abre em queda nesta quinta-feira (13) após fim de shutdown nos EUA

O dólar amanheceu nesta quinta-feira (13/11) operando em queda ante o real, no dia seguinte à assinatura do acordo que marca o fim do shutdown mais longevo da história dos Estados Unidos. A paralisação durou 43 dias, ao todo, e o projeto de lei que garante a liberação de recursos para manter o governando em funcionamento até o dia 30 de janeiro de 2026 foi aprovado por 222 votos a 209 e sancionado, logo depois, pelo presidente Donald Trump.

Por volta das 11h20 (horário de Brasília), o câmbio operava em queda de 0,13%, cotado a R$ 5,28. O movimento vai na mesma direção do Índice DXY — que mede a força da moeda norte-americana em relação às outras principais divisas no exterior —, que por volta do mesmo horário registrava uma baixa de 0,22%.

No mercado acionário, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) abriu as operações na manhã desta quinta com pouca volatilidade e próximo à estabilidade. Os investidores brasileiros ainda digerem as falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ontem, que reforçou a necessidade de manter os juros em patamar restritivo por tempo prolongado, o que reduziu as possibilidades de corte na Taxa Selic ainda em janeiro.

Já as bolsas de Nova York abriram o dia com fortes quedas, mesmo com a notícia sobre o fim da paralisação no país. O Dow Jones registrou queda de 0,13% logo após a abertura, enquanto Nasdaq e S&P 500 tiveram baixas de 0,73% e 0,45%.