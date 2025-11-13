InícioEconomia
Mercado financeiro

Dólar abre em queda nesta quinta-feira (13) após fim de shutdown nos EUA

Assinatura de acordo pelo presidente Donald Trump encerra paralisação mais longeva da história dos EUA

Recuo ocorre após presidente dos Estados Unidos prometer promulgar tarifas abrangentes - (crédito: Vanderlei Almeida/AFP)
Recuo ocorre após presidente dos Estados Unidos prometer promulgar tarifas abrangentes - (crédito: Vanderlei Almeida/AFP)

O dólar amanheceu nesta quinta-feira (13/11) operando em queda ante o real, no dia seguinte à assinatura do acordo que marca o fim do shutdown mais longevo da história dos Estados Unidos. A paralisação durou 43 dias, ao todo, e o projeto de lei que garante a liberação de recursos para manter o governando em funcionamento até o dia 30 de janeiro de 2026 foi aprovado por 222 votos a 209 e sancionado, logo depois, pelo presidente Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por volta das 11h20 (horário de Brasília), o câmbio operava em queda de 0,13%, cotado a R$ 5,28. O movimento vai na mesma direção do Índice DXY — que mede a força da moeda norte-americana em relação às outras principais divisas no exterior —, que por volta do mesmo horário registrava uma baixa de 0,22%.

No mercado acionário, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) abriu as operações na manhã desta quinta com pouca volatilidade e próximo à estabilidade. Os investidores brasileiros ainda digerem as falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ontem, que reforçou a necessidade de manter os juros em patamar restritivo por tempo prolongado, o que reduziu as possibilidades de corte na Taxa Selic ainda em janeiro.

Já as bolsas de Nova York abriram o dia com fortes quedas, mesmo com a notícia sobre o fim da paralisação no país. O Dow Jones registrou queda de 0,13% logo após a abertura, enquanto Nasdaq e S&P 500 tiveram baixas de 0,73% e 0,45%.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 13/11/2025 12:01 / atualizado em 13/11/2025 12:05
SIGA
x