Banco Central decreta liquidação do Master e põe fim a acordo com Fictor

O Banco Central decretou nesta terça-feira (18/11) a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de 24 horas um consórcio comandado pela Fictor Holding Financeira submeter um pedido de aprovação para adquirir o Master S.A.. A decisão foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Ainda na manhã desta terça, a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, durante operação que investiga fraudes no Sistema Financeiro Nacional.

Pelo termo publicado, também entra em liquidação extrajudicial a Master SA Corretora de Câmbio

A EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada como liquidante, com amplos poderes de administração e de venda dos ativos necessários ao pagamento dos credores.

A liquidação do Master já estava no radar desde setembro, quando o Banco Central negou a autorização para que o Banco de Brasília (BRB) adquirisse a instituição. Para o BC, o modelo de negócios era considerado problemático, uma vez que Banco Master captava recursos oferecendo rendimentos muito acima dos praticados pelo mercado e lastreava essas operações com papéis garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos.

Além disso, o banco cresceu rapidamente comprando ativos de baixíssima liquidez, como empresas em dificuldades financeiras, precatórios e direitos creditórios. Há menos de um mês, o BC já havia barrado a oferta do BRB para adquirir uma parte da instituição, reforçando a preocupação com a sustentabilidade e a transparência das operações do Master.

Vocaro foi preso nesta manhã, em São Paulo. A Polícia Federal informou que ele vinha sendo monitorado desde ontem. Ele foi preso na Operação Compliance Zero combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

O que significa a liquidação extrajudicial

A liquidação extrajudicial é um regime usado pelo Banco Central quando a situação financeira da instituição é considerada irrecuperável ou quando há graves violações às normas do setor. Com a medida, o banco é retirado imediatamente do Sistema Financeiro Nacional, interrompe todas as suas atividades e passa a ter seus ativos administrados pelo liquidante nomeado.

Não há prazo determinado para o encerramento da liquidação, que só termina por decisão do BC ou caso seja decretada a falência da instituição.

