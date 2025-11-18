Daniel Vorcaro tentou fugir para Dubai em jatinho e foi preso no aeroporto

A Polícia Federal (PF) prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na noite desta segunda-feira (17/11), após monitoramento que detectou uma tentativa de fuga ao exterior na véspera da operação deflagrada nesta terça-feira (18). Os investigadores identificaram que, noite de ontem, Vorcaro se preparava para embarcar para Dubai, em um jatinho particular, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A suspeita é de que a informação sobre o mandado de prisão tenha vazado, o que levou o empresário a tentar deixar o país antes do cumprimento da ordem. Diante da movimentação, a PF antecipou a prisão. Por volta das 22h, agentes interceptaram Vorcaro na pista do aeroporto, onde ele recebeu voz de prisão. Dubai não tem acordo de extradição com o Brasil, o que reforça a suspeita de tentativa de fuga por parte dos investigadores.

O empresário foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. A reportagem do Correio tentou localizar a defesa de Vocaro, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Na manhã desta terça-feira, a corporação iniciou a operação, cumprindo cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Outro investigado, Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Master, também foi preso.

O inquérito apura a suspeita de que o Banco Master teria fabricado carteiras falsas de crédito para vendê-las ao Banco de Brasília (BRB), prática que configura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

Ainda na manhã desta terça, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Master, decisão tomada menos de 24 horas após o Grupo Fictor manifestar interesse em adquirir a instituição, encerrando qualquer possibilidade de avanço dessa negociação.

Além disso, a Justiça Federal determinou o afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também alvo de buscas e apreensões na manhã desta terça. Segundo a Agência Estado, os investigadores chegaram a pedir a prisão de Costa, mas a solicitação não foi aceita pela Justiça.

Com informações da Agência Estado