Fraude no Banco Master é de R$ 12 bilhões, diz diretor da PF

Andrei comentou sobre a operação contra fraudes no sistema financeiro nesta terça (18), em oitiva da CPI do crime organizado - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta terça-feira (18/11) que a fraude envolvendo o Banco Master é de R$ 12 bilhões. O diretor da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso nesta manhã quando estava tentando deixar o país em um avião particular com destino a Malta. A operação criminosa mirava a venda de títulos de crédito falsos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Estou desde 5h e pouco da manhã acordado. Nós estamos fazendo uma operação importante, numa integração, inclusive, junto com Banco Central, com o Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras], atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro”, declarou Andrei em depoimento na CPI do Crime Organizado no Senado

Leia também: Justiça determina afastamento do presidente do BRB por negócio com Master

Segundo a investigação, a instituição emitia Certificado de Depósito Bancários (CDBs), com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. No entanto, esse retorno não ocorria.

A prisão de Vorcaro aconteceu horas após anúncio da venda instituição ao grupo Fictor. Ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O sócio dele, Augusto Lima, também foi preso nesta manhã.

Leia também: Daniel Vorcaro tentou fugir para Dubai em jatinho e foi preso no aeroporto

Andrei Rodrigues afirmou que na casa de um dos investigados foram apreendidos R$ 1,6 milhão em dinheiro, mas não revelou o nome da pessoa.

“Essa operação de hoje a fraude é de R$ 12 bilhões. Não sei quanto que vamos conseguir bloquear. Sei que já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje”, disse o diretor da PF.

O BRB já havia tentado comprar o Banco Master. As instituições haviam anunciado a operação em março, mas foram impedidas pela diretoria colegiada do Banco Central. Após a prisão de Daniel Vorcaro, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo por um prazo de 60 dias. Ele é alvo de mandado de busca e apreensão, além da medida cautelar.