TV Globo quebra o silêncio após ex-diretor expor 'podres' da emissora; leia

Um ex-diretor de imagem da Globo gerou polêmica após enviar um email pontuando diversos pontos negativos da emissora. A mensagem, que começou a circular entre diferentes departamentos, traz uma série de críticas sobre as condições de trabalho, decisões administrativas e até a menção a um suposto desvio de recursos financeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No email, o ex-colaborador critica a falta de reconhecimento aos funcionários. Ele cita, por exemplo, rumores de que a tradicional festa de fim de ano teria sido cancelada em meio a cortes internos, e faz referência direta ao clima de insatisfação.

“Nesse ano de comemoração da empresa, muitos boatos vem à tona: desvio de 100 milhões (um pra cada ano), funcionários que não ganharam nem um bombom, festa rolou para galera importante, rolou para televisão aberta. Verdade que a festa de final de ano foi cancelada por conta desses cortes?”, questiona ele, em trecho do e-mail divulgado pelo colunista Lucas Pasin.

A mensagem também relata casos de colaboradores submetidos a escalas de trabalho com seis dias por semana, jornadas estendidas sem pagamento de horas extras, mudanças frequentes de horário e uso de banco de horas supostamente abusivo.

Além disso, o ex-diretor criticou a política de reconhecimento profissional da empresa, alegando que benefícios e eventos foram restritos a setores específicos. Segundo ele, essas práticas estariam em desacordo com o discurso institucional da Globo, que defende a valorização dos profissionais.

A repercussão do e-mail foi imediata, provocando debates internos entre os funcionários e reacendendo discussões sobre o ambiente de trabalho na emissora. Procurada, a Globo negou as acusações e se posicionou por meio de nota oficial.

“Não é verdade que houve qualquer desvio ou corte irregular de recursos. A Globo possui canais formais e mecanismos internos de gestão para tratar as questões e insatisfações mencionadas no e-mail do ex-funcionário, e lamentamos que ele não tenha recorrido a esses instrumentos enquanto esteve conosco”, declarou a empresa.