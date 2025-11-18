TV Globo quebra o silêncio após ex-diretor expor 'podres' da emissora; leia

Um ex-diretor de imagem da Globo gerou polêmica após enviar um email pontuando diversos pontos negativos da emissora. A mensagem, que começou a circular entre diferentes departamentos, traz uma série de críticas sobre as condições de trabalho, decisões administrativas e até a menção a um suposto desvio de recursos financeiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No email, o ex-colaborador critica a falta de reconhecimento aos funcionários. Ele cita, por exemplo, rumores de que a tradicional festa de fim de ano teria sido cancelada em meio a cortes internos, e faz referência direta ao clima de insatisfação.
“Nesse ano de comemoração da empresa, muitos boatos vem à tona: desvio de 100 milhões (um pra cada ano), funcionários que não ganharam nem um bombom, festa rolou para galera importante, rolou para televisão aberta. Verdade que a festa de final de ano foi cancelada por conta desses cortes?”, questiona ele, em trecho do e-mail divulgado pelo colunista Lucas Pasin.
A mensagem também relata casos de colaboradores submetidos a escalas de trabalho com seis dias por semana, jornadas estendidas sem pagamento de horas extras, mudanças frequentes de horário e uso de banco de horas supostamente abusivo.
Além disso, o ex-diretor criticou a política de reconhecimento profissional da empresa, alegando que benefícios e eventos foram restritos a setores específicos. Segundo ele, essas práticas estariam em desacordo com o discurso institucional da Globo, que defende a valorização dos profissionais.
A repercussão do e-mail foi imediata, provocando debates internos entre os funcionários e reacendendo discussões sobre o ambiente de trabalho na emissora. Procurada, a Globo negou as acusações e se posicionou por meio de nota oficial.
“Não é verdade que houve qualquer desvio ou corte irregular de recursos. A Globo possui canais formais e mecanismos internos de gestão para tratar as questões e insatisfações mencionadas no e-mail do ex-funcionário, e lamentamos que ele não tenha recorrido a esses instrumentos enquanto esteve conosco”, declarou a empresa.
Saiba Mais
- Mariana Morais Márcia Goldschmidt choca ao apontar 'teatro' em romance de Virginia e Vini Jr.
- Mariana Morais Após Junno Andrade, Rita Cadillac recebe massagem sensual de massagista famosa
- Mariana Morais Gustavo Mioto supera Ana Castela e é flagrado aos beijos com ex-BBB
- Mariana Morais Melody deu uma carreira à Ana Castela? Ela responde; veja!
- Mariana Morais Zé Felipe mima Ana Castela com item do valor de um apartamento
- Mariana Morais Andressa Urach vira alvo de piadas ao se jogar no samba em noite de coroação