Plano de saúde: Bradesco Saúde aposta no Centro-Oeste para ampliar presença entre MPEs

A Bradesco Saúde lançou no Distrito Federal a nova linha Efetivo Plus, direcionado para empresas de todos os perfis. A estratégia da seguradora é oferecer uma modalidade intermediária, com cobertura em unidades como o Hospital Brasília, os hospitais Santa Marta, Santa Lúcia e São Francisco, além das clínicas Sabin. O evento ocorreu no Centro de Convenções Brasil 21, na terça-feira (19/11), no Setor Hoteleiro Sul.

O novo plano já havia sido lançado em São Paulo e, de acordo com a empresa, deve contar com acesso facilitado a psicólogos e consultas por telemedicina pelo aplicativo “Bradesco Saúde”. Também possibilita a seleção de médicos do programa Meu Doutor e a aquisição de produtos e serviços a preços menores, por meio do Clube+Saúde.

Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde, destaca que a seguradora aposta no Centro-Oeste para expandir o número de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) credenciadas. “Nós fizemos uma série de investimentos, por exemplo, no Mato Grosso. A gente aumentou em 50% a rede de um ano para outro. Em Goiás, houve o lançamento de um produto novo, chamado Bradesco Saúde Regional Goiás, para Goiânia, Anápolis, Aparecida e outras cidades no entorno”, explicou.

Em 2023, a seguradora adquiriu 20% do Grupo Santa por R$ 1 bilhão, com o objetivo de ampliar a participação no Distrito Federal. De acordo com o diretor, a estratégia da empresa também é chegar em mais pequenas e médias empresas, onde ele acredita que há uma verdadeira oportunidade.

“As empresas de maior porte, todas elas já oferecem seguro saúde, isso é mandatório, mas é justamente nas pequenas e médias empresas que a gente vê esse ‘oceano azul’, digamos assim, de potencial, e não é diferente aqui no Distrito Federal”, disse Bitter.

O diretor da Bradesco Saúde ainda acredita que o setor como um todo tem de enfrentar desafios de custo, por conta da longevidade maior da população. Além disso, cita a incorporação de novas tecnologias e uma regulação mais atualizada como barreiras a serem enfrentadas.

“O tema da regulação também é muito importante. Regulações que incentivem a qualidade, mas também permitam a sustentabilidade do setor. Então, acho que essas são algumas pautas permanentes que o setor precisa enfrentar”, concluiu.