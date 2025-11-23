Lula promete assinatura do acordo Mercosul–União Europeia em 20 de dezembro

Durante conversa com jornalistas em Johannesburgo, na África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste domingo (23/11) que pretende oficializar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia no próximo dia 20 de dezembro. A declaração foi feita após a participação do petista no encontro do G20.

“Eu regresso para o Brasil, onde eu pretendo não viajar mais esse ano, a não ser ou pra Brasília, ou pra Foz do Iguaçu, para assinar o acordo Mercosul-União Europeia que eu penso que vai ser assinado dia 20 de dezembro”, afirmou Lula.

A assinatura deve ocorrer durante a reunião da Cúpula dos Líderes do Mercosul, marcada para Foz do Iguaçu, no Paraná, período em que o Brasil ocupa a presidência rotativa do bloco. Se confirmado, o ato representará um avanço histórico em uma negociação que se estende há mais de duas décadas e que, nos últimos anos, enfrentou forte resistência de países europeus — especialmente da França.

Barrado pela França



O acordo prevê a criação de uma ampla área de livre comércio entre os dois blocos, eliminando tarifas de importação sobre diversos produtos. Para o Mercosul, a expectativa é de maior acesso ao mercado europeu, sobretudo para produtos agropecuários. Em contrapartida, empresas europeias teriam mais facilidade para exportar itens industrializados para países como o Brasil.

Apesar das vantagens projetadas, o avanço do texto tem sido barrado por pressões internas dentro da União Europeia. Agricultores de países como a França temem perder competitividade frente à produção sul-americana, significativamente mais barata. Enfrentando desgaste político doméstico, o presidente francês, Emmanuel Macron, adotou posição firme contra a evolução do acordo nos últimos anos, buscando atender a demandas do setor agrícola francês.

Em Johannesburgo, Lula minimizou os obstáculos e reforçou que as negociações são institucionais, e não bilaterais. “Eu não estou fazendo acordo com a França, estou fazendo acordo com a União Europeia, que tem tanto o presidente da Comissão, como a secretária Ursula von der Leyen, como negociadores. Eu posso lhe garantir que no dia 20 de dezembro estarei assinando o acordo União Europeia-Mercosul”, afirmou.

O presidente brasileiro classificou a possível assinatura como um marco para as relações internacionais de ambos os blocos, chegando a definir o pacto como o “maior acordo comercial do mundo”. Lula reconheceu, porém, que a etapa pós-assinatura exigirá amplo trabalho de adaptação. “E depois que assinar o acordo vai ter muita tarefa para começar a usufruir das benesses desse acordo, mas vai ser assinado”, disse.

