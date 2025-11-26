Belém lidera alta da inflação em novembro com salto de 155% na hospedagem

Dez das 11 regiões pesquisadas registraram alta no mês, com destaque para Belém, que apresentou a maior variação entre as capitais - (crédito: SETUR/GOV PA)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) regional mostrou uma aceleração da inflação em praticamente todo o país em novembro. Dez das 11 regiões pesquisadas registraram alta no mês, com destaque para Belém, que apresentou a maior variação entre as capitais, de 0,67%.

O resultado foi fortemente influenciado pela disparada nos preços de hospedagem, que avançaram 155,24%, refletindo a maior demanda por serviços turísticos na região durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). As passagens aéreas, que subiram 25,32%, também contribuíram para pressionar o indicador regional.



Em Brasília, a inflação avançou 0,25% em novembro, refletindo pressões moderadas sobre os preços na capital federal. Com o resultado, a região acumula alta de 4,21% no ano e de 4,17% nos últimos 12 meses, mantendo variação próxima ao centro da meta de inflação.

Na outra ponta, Belo Horizonte teve o único recuo entre as áreas pesquisadas, com queda de 0,05% no IPCA-15 de novembro. O desempenho negativo foi puxado, principalmente, pela redução nos preços da gasolina (-3,13%) e das frutas (-5,39%), que ajudaram a conter pressões inflacionárias no período.

