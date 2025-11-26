IPCA-15: prévia da inflação avança 0,20% em novembro

O grupo alimentação e bebidas voltou a subir em novembro, com alta de 0,09%, após cinco meses consecutivos de queda - (crédito: wikimedia commons/ Laoficina24)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, avançou 0,20% em novembro, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira (26/11). Com o resultado, o indicador acumula alta de 4,15% no ano e de 4,50% nos últimos 12 meses.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em novembro. A maior variação e também o principal impacto no resultado do mês veio de despesas pessoais, com avanço de 0,85%.

Na sequência, aparecem saúde e cuidados pessoais, que subiu 0,29%, e transportes, com alta de 0,22%. No primeiro, o destaque foi o plano de saúde, com alta de 0,50%. Já no grupo transportes, as passagens aéreas avançaram 11,87%, registrando o maior impacto individual no índice deste mês.

Alimentação

O grupo alimentação e bebidas, o de maior peso no IPCA-15, voltou a subir em novembro, com alta de 0,09%, após cinco meses consecutivos de queda. A alimentação no domicílio permanece no campo negativo, com queda de 0,15%.

Contribuíram para esse resultado os recuos do leite longa vida, do arroz e das frutas. No lado das altas, destacam-se a batata inglesa, o óleo de soja e as carnes. Já a alimentação fora do domicílio acelerou para alta de 0,68%, em virtude das altas da refeição e do lanche.

Meta de inflação

A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2025 é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que permite que o índice oscile entre 1,5% e 4,5%.

O desempenho do IPCA-15 no acumulado do ano e dos últimos 12 meses indica que a inflação deve encerrar 2025 dentro da margem de tolerância da meta. Os dados mostram que, apesar de pressões pontuais em serviços e passagens aéreas, o cenário inflacionário permanece relativamente controlado, sustentado sobretudo pela desaceleração dos preços de alimentos no domicílio.