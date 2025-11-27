Tarcísio diz que Refit se especializou em fraudes e comemora operação

O chefe do Executivo paulista destacou que, somente no seu estado, o grupo mantinha uma dívida ativa de impostos de R$ 9,6 bilhões - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a atuação das forças do estado em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal na Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27/11). A megaoperação teve como alvo pessoas que faziam parte ou eram ligadas ao Grupo Refit, que mantinha empresas de fachada no Brasil e no exterior, inclusive no setor de combustíveis, com o objetivo de lavar dinheiro fraudulento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O chefe do Executivo paulista destacou que, somente no seu estado, o grupo mantinha uma dívida ativa de impostos de R$ 9,6 bilhões e comparou esse valor com o aumento do custeio do governo de São Paulo com a saúde pública em 2025, que foi de R$ 10 bilhões. Em todo o Brasil, a Refit tinha débitos que ultrapassam R$ 26 bilhões, de acordo com as investigações.

Leia também: Haddad pede apoio dos EUA contra lavagem de dinheiro

“Essas pessoas se especializaram em não pagar tributo. Observe que nós temos um débito de ICMS declarado pelo próprio contribuinte, nós temos o débito de ICMS que vem mediante um auto de infração e boa parte desses débitos, desses R$ 9,6 bi, são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vão se criando os arranjos para não pagar o tributo. Isso gerou esse inconformismo”, destacou Tarcísio.

Além de São Paulo, houve mandados de prisão no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Em apenas um ano (no segundo semestre de 2024 e primeiro de 2025), o grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores com o objetivo de ocultar e blindar lucros.

O governador ainda destacou o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, da Receita Estadual, além da Polícia Civil e Ministério Público. “Essa atuação tem força e é o que nos permite agora agir contra esses alvos, contra essas empresas e distribuidoras de fachada, contra os fundos que se especializaram na lavagem de dinheiro, contra essas offshores e isso nos dá esperança, também, de fazer a recuperação desses ativos que, ao fim e ao cabo, é o que nos interessa”, completou Tarcísio.