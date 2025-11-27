InícioEconomia
Tarcísio diz que Refit se especializou em fraudes e comemora operação

O governador de São Paulo também elogiou a cooperação institucional com órgãos federais no combate aos alvos da Refit

O chefe do Executivo paulista destacou que, somente no seu estado, o grupo mantinha uma dívida ativa de impostos de R$ 9,6 bilhões - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)
O chefe do Executivo paulista destacou que, somente no seu estado, o grupo mantinha uma dívida ativa de impostos de R$ 9,6 bilhões

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a atuação das forças do estado em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal na Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27/11). A megaoperação teve como alvo pessoas que faziam parte ou eram ligadas ao Grupo Refit, que mantinha empresas de fachada no Brasil e no exterior, inclusive no setor de combustíveis, com o objetivo de lavar dinheiro fraudulento.

O chefe do Executivo paulista destacou que, somente no seu estado, o grupo mantinha uma dívida ativa de impostos de R$ 9,6 bilhões e comparou esse valor com o aumento do custeio do governo de São Paulo com a saúde pública em 2025, que foi de R$ 10 bilhões. Em todo o Brasil, a Refit tinha débitos que ultrapassam R$ 26 bilhões, de acordo com as investigações.

“Essas pessoas se especializaram em não pagar tributo. Observe que nós temos um débito de ICMS declarado pelo próprio contribuinte, nós temos o débito de ICMS que vem mediante um auto de infração e boa parte desses débitos, desses R$ 9,6 bi, são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vão se criando os arranjos para não pagar o tributo. Isso gerou esse inconformismo”, destacou Tarcísio.

Além de São Paulo, houve mandados de prisão no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Em apenas um ano (no segundo semestre de 2024 e primeiro de 2025), o grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores com o objetivo de ocultar e blindar lucros.

O governador ainda destacou o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, da Receita Estadual, além da Polícia Civil e Ministério Público. “Essa atuação tem força e é o que nos permite agora agir contra esses alvos, contra essas empresas e distribuidoras de fachada, contra os fundos que se especializaram na lavagem de dinheiro, contra essas offshores e isso nos dá esperança, também, de fazer a recuperação desses ativos que, ao fim e ao cabo, é o que nos interessa”, completou Tarcísio.

 

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
27/11/2025
