Conta de luz vai ficar mais barata em dezembro, anuncia Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, na tarde de ontem (28/11), que a conta de luz vai ficar mais barata. A agência decidiu reduzir o adicional na fatura para a bandeira amarela, um alívio em relação à vermelha patamar 1, que vigorou em novembro.

A classificação para dezembro representará um custo adicional de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos. O anúncio vem em linha com as expectativas de especialistas do setor elétrico.

Nos meses de agosto e setembro, o patamar aplicado foi vermelho 2, e, em outubro, houve a redução para o patamar 1. A Aneel apontou que, até o momento, a previsão de chuvas para dezembro é superior à de novembro, na maior parte do país. A estimativa considera a entrada do período chuvoso.

Ainda assim, a expectativa de chuvas está, de forma geral, abaixo da média histórica para o período. Os primeiros meses de 2026, por sua vez, devem ser de bandeira verde, sem cobrança adicional.

Porém, apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas. Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) — valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

Com as condições de geração de energia mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela.



