Bolsas da Europa operam majoritariamente em queda e mineradoras amparam Londres

As bolsas europeias operam majoritariamente em queda neste início de dezembro, com a Bolsa de Londres tentando se manter no campo positivo amparada pelo desempenho em alta das mineradoras.

Por volta das 7h16 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,46%, aos 573,68 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subia 0,04% e a de Paris recuava 0,34%. Frankfurt tinha perda de 0,90%. O mercado de Milão perdia 0,67% e Lisboa apontava alta de 0,10%. Madri cedia 0,33%.

Em Londres, a Fresnillo subia 5,5%, renovando máximas históricas, diante das projeções para os preços do ouro e prata. Outras mineradoras também tinham uma sessão de ganhos, como a Endeavour e Antofagasta, que subiam 2,01% e 1,20%, respectivamente. A SolGold não acompanhava o ímpeto das demais mineradoras e cedia 0,30%. Focada na exploração de cobre e ouro em minas no Equador, a companhia rejeitou uma proposta de aquisição por US$ 1 bilhão feita pela chinesa Jiangxi, listada em Hong Kong. A mineradora chinesa avançou 9,2% em Hong Kong.

A RheinMetall despencava 4% e pesava no DAX, referencial da Bolsa de Frankfurt, enquanto a Leonardo perdia 2,8% em Milão após autoridades americanas e ucranianas afirmarem ter avançado nas negociações em Miami sobre o fim da guerra com a Rússia.

Em Paris, a Airbus cedia 3,4%. Órgãos reguladores ordenaram reparos urgentes em milhares de aeronaves da fabricante, após descobrirem que a intensa radiação solar corrompeu dados usados nos controles de voo de um jato em outubro. A Airbus informou que concluiu reparos na maior parte das aeronaves A320 que precisavam de ajustes.

Mesmo com a alta forte dos futuros do petróleo, a BP subia apenas 0,4%. A TotalEnergies cedia 0,33%, após a companhia anunciar a venda de 40% de sua participação em licenças na Nigéria para a Star Deep Water Petroleum, da Chevron.

A atividade medida pelos índices dos gerentes de compra do setor industrial ficou levemente abaixo do esperado na Alemanha e na zona do euro, enquanto subiu no Reino Unido para o nível esperado por analistas.