Boletim Focus: inflação projetada para 2025 recua para 4,43%

Economistas do mercado financeiro voltaram a revisar para baixo suas projeções de inflação. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (1º/12) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 recuou de 4,45% para 4,43%.

A nova projeção indica que a inflação deve encerrar o ano dentro do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5%, considerando a margem de tolerância.

A expectativa para o IPCA de 2026 recuou pela segunda semana seguida, passando de 4,18% para 4,17%. Para 2027, a projeção permaneceu estável em 3,80%, enquanto a estimativa para 2028 também seguiu inalterada, em 3,50%.

Selic

A projeção para a taxa básica de juros (Selic) deste ano foi mantida em 15%. Para 2026, a expectativa também ficou em 12%. Em 2027, a estimativa continuou estável em 10,50%. Em 2028, houve nova redução, com a projeção passando de 9,75% para 9,50%, o que representa a segunda revisão consecutiva para baixo.

PIB

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, o mercado segue estimando crescimento de 1,78%. A expectativa para 2027 continuou em 1,88%, enquanto a de 2028 foi mantida em 2%.

Dólar

Em relação ao câmbio, as estimativas foram mantidas em todo o horizonte da pesquisa. A projeção para o dólar ao fim de 2025 ficou em R$ 5,40. Para 2026, a previsão é de R$ 5,50, valor que se repete nas projeções para 2027 e 2028.